Endrei Judit válása: ezért él egyedül a legendás televíziós

Lassan két évtizede egyedül él Endrei Judit. A televíziós elmondta, miként éli ezt meg és arról is beszélt, mi volt a baj a kapcsolatával.

Forrás: MTI

Az Egy ritmusban Ábel Anitával podcastban arról mesélt, hogy túlságosan a gyerekek körül forgott az életük, ami eltávolodáshoz vezetett. "Nekem a gyerekek édesapjával egy elsöprő szerelem volt. Jött ez az agyi biokémia, nagyjából két év, és aztán kezdtünk eltávolodni. Ma már mindenkinek azt tanácsolom, hogy dolgozni kell egy kapcsolaton, mi nem dolgoztunk ezen. Én most 16-17 éve egyedül élek, és ez nekem a teljes szabadságot adja meg" - idézi a Bors Endreit, aki hozzátette, ma már nem hiszi, hogy be tudna bárkit engedni az életébe.

Az egészséges életmód fontos számára

Korán elveszítette szüleit Endrei Judit, a népszerű televíziós bemondó. Édesanyja halála után megfogadta, hogy szüleivel ellentétben ő egészségesebben fog élni és mindent megtesz azért, hogy folyamatosan erősítse szervezetét. Nem csak ő, hanem testvére is az egészséges életmód híve - nyilatkozta korábban. „Kis lelkiismeret furdalást érzek amiatt, hogy anyukámat nem noszogattam jobban, hogy éljen egészségesebben. Most a testvéremmel nem követem el ezt a hibát, nagyon figyelek arra, hogy például megóvjuk az ő immunrendszerét is. Szerencsére Erika hallgat is rám, szépen beveszi, amit adok neki, és sosem hagyja ki a közös mozgást sem. Mindig jó testvérek voltunk, és ez így van a mai napig is." – tette hozzá.