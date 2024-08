10 iskolakezdési tipp, amit ne hagyj ki a sulikezdés előtt szülőként

4. Válaszd ki a megfelelő hátizsákot

A túl nehéz vagy nem megfelelően viselt hátizsák izomfeszülést, fejfájást és nyaki fájdalmat okozhat. Próbálj erős, könnyű anyagból készült iskolatáskát választani széles, párnázott pántokkal, amelyek megtámasztják a gyerek vállát. Figyelj rá, hogy mindkét vállára felvegye, mikor suliba indultok.

5. Beszélj a biztonságról

Tekintsd át vele az alapvető biztonsági szabályokat, mint például, hogy nézzen mindkét irányba, mielőtt átkelne az utcán, ismerkedjen meg a gyalogátkelőhelyek szabályaival, és ne álljon szóba idegenekkel.

6. Egészséges szokások kialakítása Vond be őket az egészséges tízóraik és harapnivalók kiválasztásába és elkészítésébe, amit majd magukkal visznek az iskolába. Vidd el őket magaddal bevásárolni, hogy ki tudják választani azokat az egészséges nasikat, amiket majd bepakolhatnak maguknak. Próbáld betartani a rendszeres étkezési időket, hiszen az iskolában is általában mindig ugyan akkor van a reggeli és az ebéd.

7. Korlátozd a képernyőidőt

A gyerekek mobilhasználatának és tévé nézésének keretezése érdekében érdemes világos szabályokat felállítani és következetesen alkalmazni őket. Állíts be napi vagy heti időkorlátokat, és bizonyos időpontokat, amikor a mobilhasználat tilos, például étkezések alatt vagy lefekvés előtt. Az is segíthet, ha példát mutatsz azzal, hogy te magad is betartod a digitális szabályokat. A legtöbb iskolában már nem lehet a gyerekeknél az órákon a mobiljuk, és a délutáni órákat is jobb, ha tanulással, leckeírással tölti majd, minthogy a mobilját nyomkodná.