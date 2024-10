Gondoltad volna? Katalin hercegné ezzel a milliárdossal jött össze, amikor Vilmossal szakítottak

Pillanatok alatt bejárta a világsajtót a hír, amikor Vilmos herceg és Katalin összejöttek a St Andrew's Egyetemen. Az azonban sokkolta a világot, amikor 2007-ben átmenetileg szakítottak, a fiatal lány pedig beleszeretett egy másik férfiba. Katalin hercegné egykori románca ma már nem forog közszájon: nézzük, ki volt az a milliárdos, aki egykor elcsavarta a fejét.

Katalin hercegné és a milliárdos barátja csak pár hónapig voltak együtt

Forrás: Getty Images

Katalin hercegné egy milliárdost szeretett

2007-es szakításuk idején Katalin hercegné nem vesztegette az idejét és - állítólag, hogy a szerelmi csalódását kiheverje - összejött Henry Ropnerrel. A férfi magas, jóképű és igen jómódú, családjának egy több mint 30 millió fontot érő cége van. Azóta egyébként Ropner is megnősült, egy üzletember lányát, Natasha Sinclairt vette el.

De miért szakított Katalin és Vilmos?

Úgy tudni, Katalin és Vilmos 6 év együttjárás után 2007-ben azért szakítottak, mert kettőjük közül csak Katalin állt készen az elköteleződésre, Vilmos még szívesen élte volna a fiatal felnőtt férfiak bulizós életét. Azt azonban nagyon gyorsan belátta, hogy bármennyire is ragadnak rá a nők és tulajdonképpen bárkit megkaphat, a szép és okos Katalin pótolhatatlan számára. Akkoriban arról is pletykáltak, hogy Vilmos más lányokkal csak szórakozik, de egyiküket sem veszi komolyan, úgyhogy még 2007-ben újra együtt voltak Katalinnal és 2011-ben össze is házasodtak. A hercegi pár hivatalos esküvői fotóit azóta is imádja a világ, Katalin hercegné pedig az egyik legnépszerűbb nő az Egyesült Királyságban.