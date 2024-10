5+1 ok, amiért a puzzle felnőtteknek is szuper kikapcsolódás

A kirakó, angol nevén jigsaw puzzle egy logikai játék, melyet eredetileg oktató szándékkal alkottak. Pozitív hatásai gyerekeknél szinte maguktól értetődők, hisz remekül fejlesztik finommotoros és logikai képességeiket, azonban felnőttek esetében is számos fantasztikus hatással bír egy puzzle. Írásunkban ezekből szemezgettünk.

A puzzle valamennyi korosztály számára remek szórakozás

Milyen kirakót válasszak? Játékbolti körkép

Ha kirakókról van szó, a piaci szereplők leleményessége kifogyhatatlan; a megszokott 1000-1500 darabos felnőtt kirakókon túl már 40.000 darabos (!) monstrumok vagy akár monokróm puzzle-ok is elérhetők, de a 3D, illetve fából készült kirakók is egyre népszerűbbek. Érdemes „kisebb” 500-1000 darabos felnőtt kirakóval kezdeni, majd fokozatosan emelhetjük a tétet.

Tudtad? Az első kirakó megalkotását John Spilsbury, angol térképészhez kötik, aki egy térképet darabjaira fűrészelve segítette tanítványainak megtanulni Európa országainak elhelyezkedését.

A puzzle jótékony hatásai

1. Fejleszti a kreativitást, problémamegoldó képességet

A problémamegoldó képesség elengedhetetlen életünk valamennyi területén. Felnőtt puzzle kirakásakor tudtunkon kívül alkalmazzuk ezen képességeinket, hisz a részleteire hullott kép újbóli összerakása megkívánja, hogy minél egyszerűbb módon jussunk el a célig.

Fejleszti a kreativitást, problémamegoldó képességet

2. Stresszcsökkentő

Noha egy 1500+-os felnőtt kirakó okozhat néha fejfájást, egy kihívást jelentő puzzle összerakásakor meditatív állapotba kerülünk, akkor is, ha ilyenkor serényen dolgozik az agy. Minden egyes helyére került kirakódarab dopamint szabadít fel, mely elégedettséget ad, így csökkenti a szervezet kortizolszintjét, következésképp a stresszt is.

Mindkét agyféltekét átmozgatja a felnőtt kirakó

3. Mindkét agyféltekét átmozgatja

A logikus gondolkodáshoz a két agyfélteke együttes munkája szükséges, kirakózás közben pedig pontosan ez történik. Az analitikus gondolkodásért felelős bal félteke a kép kirakásának stratégiáját, míg a kreatív gondolatokért felelő jobb a színek, formák, részletek megfigyelését végzi.

4. Javítja a koncentrációt, monotonitástűrést

Mivel egy felnőtt kirakó összerakása hosszú, koncentrációt igénylő feladat, agyunk alkalmazkodik a helyzethez, s csakhamar azon kaphatjuk magunkat, hogy a mindennapokban is javul a koncentrációnk, jobban viseljük a monotonitást. Kirakó gyerekeknek ezért is lehet szuper ajándék.