Salma Hayek nyíltan beszélt arról, hogy mennyire fontos számára a pénzügyi függetlenség, még úgy is, hogy férje, François-Henri Pinault, a Kering luxuskereskedelmi csoport vezérigazgatója és milliárdos üzletember. A színésznő elmondta, hogy az anyagi önállóságra mindig is alapvető értékként tekintett, és ez most is így van, pedig az ő jövedelme nélkül sem nélkülöznének.

Salma Hayek és François-Henri Pinault 15 éve házasok

Forrás: Getty Images

Salma Hayek a kemény munkában hisz

A színésznő egy interjúban kifejtette, hogy a pénzügyi önállóság számára nem csupán anyagi biztonságot nyújt, hanem megerősíti önbizalmát és a függetlenségét is. „Kényszert érzek, hogy nagyon jól keressek, és ez tetszik nekem” – mondta Hayek és hozzátette, hogy jelenleg még többre vágyik, és nem bánja, ha ezért kőkeményen meg kell dolgoznia.

A színésznő Mexikóban nőtt fel, apja az olajiparban vezető szerepet töltött be, így fiatal korában nagy anyagi biztonságban volt része. Azonban amikor húszas éveiben Los Angelesbe költözött, hogy építse karrierjét, vagyonának jelentős részét elvesztette. Ennek ellenére elhatározta, hogy a saját lábára áll, ami sikerült is.

Pinault is támogatja az ambícióit

Hayek elmondása szerint férje nagyra értékeli ezt a hozzáállást, és támogatja, hogy színészi munkáján kívül más kreatív ötleteit is megvalósítsa. Salma felidézte azt is, hogy a házasságkötése után után sokan csak pénzügyi helyzetéről akartak vele beszélgetni, és több gazdag ember is igyekezett közelebb kerülni hozzá. „Idegenek jöttek oda hozzám, akik nem is barátaim, de úgy gondolták, hogy barátoknak kell lennünk, mert ők is gazdagok” – mondta Hayek, érzékeltetve, hogy nem az anyagiak határozzák meg az emberi kapcsolatait.

15 éve házas Hayek és Pinault

Salma Hayek és François-Henri Pinault áprilisban ünnepelték a 15. házassági évfordulójukat. Hayek - aki egyébként félt az elköteleződéstől - Instagram-posztban mondott köszönetet a férjének, akit igazi lelki társának nevezett, és arra bátorította követőit, hogy ne vegyék természetesnek a szerelmet. „Nincsenek szavak, amelyek megmagyaráznák, milyen áldás megtalálni a lelki társat” – írta akkor.