Csillagjegy diéta: ezt edd a horoszkópod szerint, hogy beinduljon a fogyás

A csillagjegy diéta azon az alapfelvetésen alapszik, hogy nem vagyunk egyformák, így nem is lehet hatékony ugyanaz a fogyókúra mindannyiunk számára. Van, aki vasakarattal képes véghez vinni egy kemény diétát, míg más napi ötszöri étkezés mellett is éhes marad. Nem véletlen, hogy születési diagramunk a lelkünk és egyedi megtestesülésünk tükre, mely plusz információkat ad erősségeinkről, gyengeségeinkről, fejlődési lehetőségeinkről, törekvéseinkről és sorfeladatunkról. Ez alól a számunkra jól meghatározott diéta sem kivétel. Hihetetlen de csillagjegyünk bizony azt is elárulja, milyen módszerrel tudunk a leghatékonyabban fogyókúrázni, amitől a Bakról leolvadnak a kilók, a Vízöntő nem hízik tovább, a Halak pedig nem lesz éhes egész nap.

Csillagjegy diéta: most megtudhatjátok, hogyan fogyhatunk a legeredményesebben

Forrás: Shutterstock

Csillagjegy diéta, amitől leolvadnak végre azok a fránya plusz kilók

Kos (03.21.-04.20.)

Örökmozgó, szenvedélyes, vágyott céljaiért a végletekig képes vagy elmenni, de nem erősséged a türelem, így nehéz számodra a diéta hosszú távú fenntartása. Gyors és hatékony eredményre vágysz. A legjobb választás számodra a saláta, a nagy mennyiségű friss zöldség (spenót, uborka, retek, káposzta) és a párolt hal. Diéta idején felejtsd el a gyorséttermi kajákat!

Bika (04.21.-05.20.)

Horoszkópod szerint falánk, nagyétkű csillagjegy vagy. Imádod a jó ételeket, a gasztronómiai különlegességeket. A megfelelő eredmény érdekében érdemes visszaszorítanod a szénhidrátfogyasztást. Egészséged és az áhított bikini alak érdekében sok friss gyümölcs (alma, áfonya) tök, cékla és zsírszegény húsok fogyasztása ajánlott.

Ikrek (05.21.-06.21.)

Lendületes, olykor szétszórt és csapongó vagy. Csak abban a diétában hiszel, ami motivál. Imádod a könnyed, mediterrán fogásokat, amik nem terheik meg a gyomrodat. Tilos a fehér kenyér, a tészta és a cukros italokat is kerüld. Helyette kerüljenek a tányérodra zöld leveles zöldségek, citrusfélék és tojás. A sóska, medvehagyma, rukkola, alma, paradicsom elengedhetetlen az étrendedből.

A friss zöldségsalátából egész nap falatozhatunk

Forrás: Shutterstock

Rák (06.22-07.22.) Fontos számodra az egészséges és tápláló étrend. Nemcsak neked, de családodnak is a legjobbat szeretnéd. Ezért fogyassz rostban gazdag gabonaféléket, olajos magvakat, friss zöldséget, magas víztartalmú gyümölcsöket, de remek választás számodra a káposzta, fehérrépa, gomba és a hal. Igyál sok vizet, és kerüld a keményítőtartalmú ételeket.

Oroszlán (07.23-08.22.)

Egészséged érdekében étrendedet szénhidrátban és fehérjében gazdag ételekkel kell egyensúlyban tartanod. Számodra a diéta egyfajta kihívás, ami motivál. A rendszeres testmozgás mellett fogyassz minél több spárgát, fügét, napraforgómagot és vasban gazdag ételeket, mint répát, spenótot, lencsét, májat és reggelire tojást.

Szűz (08.23-09.22.)

Csillagjegyed szerint imádod a rendszerességet és a precizitást. A gondosan összeállított adagok tökéletesen passzolnak hozzád. A kiegyensúlyozott étkezés érdekében a legjobb, ha kerülöd az édességet és inkább a vitaminokban gazdag harapnivalókat választasz. A a barna rizs, borsó, spenót és a sovány marhahús remek választás.

Mérleg (09.23-10.22.)

Igényled a harmóniát és a kiegyensúlyozottságot. A diétát, fogyókúrát ki nem állhatod, ezért jóízű, könnyed fogyókúrás falatokra van szükséged. A fehér lisztről, cukorról és fűszeres ételekről tanácsos lemondanod. Az asztrológusok szorgalmazzák számodra a friss zöldségeket – minél színesebb annál jobb –, tengeri halakat és egzotikus gyümölcsöket.