Így védi Tom Holland Zendayát a paparazzóktól - Videón a lovagias gesztus

New Yorkban kapták lencsevégre Zendayát és Tom Hollandot. A színész mindent megtett azért, hogy kedvese, Zendaya kapjon egy kis levegőt a paparazzók, újságírók és rajongók gyűrűjében.

Zendaya szerelme, Tom Holland a kommentelők szerint igazi úr

Forrás: Getty Images

Zendaya kedvese elhajtotta a fotósokat

Tom Holland és Zendaya egy csütörtöki bemutatóra érkeztek, a helyszín természetesen tele volt paparazzókkal is, így a sztárpár alig tudott haladni. Holland ekkor megfogta Zendaya kezét, védelmezően a hátára tette a kezét, és szólt a fotósokat: „Srácok, vigyázzatok!” Ezt követően már határozottan kérte őket: „Hagyjanak egy kis helyet!” Azonban amikor ezt sem vették figyelembe, még erélyesebben fogalmazott „menjenek már az útból” - idézi a Daily Mail. Képek természetesen így is készültek róluk, amiket itt meg is nézhetsz.

A rajongók szerint Tom Holland nagybetűs férfi

A színész gesztusa gyorsan nagy visszhangot váltott ki az interneten, ahol rajongói királynak nevezték, és dicsérték lovagias viselkedéséért. „Egy nagybetűs férfi” - írta az egyik hozzászóló. Mások a Pókember sztárját a való életben is hősnek titulálták.

Ritkán jelennek meg együtt

Tom és Zendaya ritkán jelennek meg együtt a nyilvánosság előtt, így a közös megjelenésük különösen nagy eseménynek számít. A két színész 2021 óta alkot egy párt, a közös munka során jöttek össze. Először Los Angelesben fotózták le őket, ahol egy kocsiban csókolóztak, 2022-ben pedig Budapesten is lencsevégre kapták őket.