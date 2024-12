Dundika, Malacka, Lidércke: Mi áll a cuki becenevek mögött?

Egy kapcsolat hajnalán a negédes becézgetés teljesen természetes jelenség. A felek olykor állatnevekkel is illethetik egymást, amivel szintén nincs semmi baj. A mackó például a meseterápiában is a biztonság szimbóluma. De az is előfordul, hogy már-már mitológiába illő lényeket is kitalálnak, mint a Cicanyúl vagy a Pocokmanó. Ez megint csak az intim tér kizárólagosságát erősíti meg, hiszen csakis egymás között hívják így a másikat. Ám ha hosszú távon, mások előtt, sőt hivatalos helyeken is így nevezik egymást a felek, az bizony komoly problémaforrás lehet. – Mindenképpen a kapcsolat demonstrációja az, ha a pár egyik tagja az otthoni becenevén kezdi szólongatni a másikat. Ez kényelmetlen lehet akkor, ha a becézett fél nem mint pasi vagy csaj, hanem mint individuum szeretne érvényesülni. Ebben a helyzetben csakis a nyílt kommunikáció segíthet. Álljunk ki a saját nevünkért! Ha a másik nem vesz tudomást a kérésünkről, az arra utalhat, hogy sérült az önbizalma, és szükségét érzi, hogy folyton megerősítse a kettőnk közti viszonyt, nehogy elveszítsük egymást