Brad Pitt foggal-körömmel küzd gyerekeiért: karácsonyi csodáért imádkozik

Brad Pitt élete mélypontra került 2016-ban, amikor egy magángépen történt veszekedés nemcsak az Angelina Jolie-val kötött házasságának vetett véget, hanem a gyerekeivel való kapcsolatának is. Jolie az incidens után gyorsan beadta a válókeresetet, és mindent megtett azért, hogy kizárólagos felügyeleti jogot szerezzen közös gyerekeik felett. Brad Pitt azóta is harcol értük.

Egykor Hollywood álompárja volt Brad Pitt és Angelina Jolie

Brad Pitt foggal-körömmel harcol gyerekeiért: nem tud lemondani róluk

A források szerint Brad Pitt nem adta fel a reményt, hogy egyszer újra közel kerülhet gyerekeihez, Maddoxhoz (23), Paxhoz (21), Zaharához (19), Shiloh-hoz (18), valamint az ikrekhez, Knoxhoz és Vivienne-hez (16). „Az elmúlt nyolc évben a kapcsolata a gyerekekkel nem volt olyan, mint régen. Borzasztóan nehéz időszak volt ez Brad számára, de nem adta fel a küzdelmet. Még mindig abban bízik, hogy helyre tudja hozni" - mondta egy közeli ismerős.

A színész „karácsonyi csodáért imádkozik”, reméli, hogy gyerekei ezúttal mellette döntenek. „Folyamatosan üzen nekik, és tudatja velük, mennyire szereti őket. Nem tud lemondani arról, hogy talán idén végre megtörik a jég."

Az esély arra, hogy a bíróságon rendezni tudják a helyzetet, egyre csekélyebb, hiszen Knox és Vivienne mindössze 20 hónap múlva 18 évesek lesznek. Brad Pitt most minden erejével arra koncentrál, hogy a két legkisebb gyermeke még visszatérjen hozzá. „Brad tudja, hogy ez lehet az utolsó esélye, hogy helyrehozza a dolgokat. Kétségbeesett és fél attól, hogy örökre elveszti a kapcsolatot velük is. Ez az ő legnagyobb fájdalma" – árulta el a forrás. Erre pedig azért is nagy az esély, mert Angelina Jolie el akar költözni, amint az ikrek betöltik a 18-at. „Azért vagyok itt, mert köteleztek rá, de amint az ikrek betöltik a 18-at, elhagyom Los Angelest” – mondta a színésznő.