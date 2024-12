Brad Pitt két gyerekének könyörög, hogy látogassa meg a születésnapján

Nagyon szeretné a gyerekeivel tölteni a születésnapját Brad Pitt. A színész különösen két gyermekét szeretné látni az ünnepen. Az eseményre barátnője, Ines de Ramon is csatlakozna, aki az utóbbi időben Brad legfontosabb támaszává vált.

Brad Pitt mindent megadna, hogy lássa a gyerekeit

Forrás: AFP

Brad Pitt gyerekei Angelina pártját fogják

Brad Pitt és exfelesége, Angelina Jolie, 2016 óta húzódó válási csatája a gyerekek életére is drámai hatással van. Az egykori sztárpár hat közös gyermeke közül többen Angelina Jolie pártját fogják és édesanyjukkal dolgoznak együtt művészeti projektekben, mint például a The Outsiders Broadway-show vagy Angelina Atelier Jolie nevű kreatív vállalkozása. A gyerekek eddig nem erősítették meg, hogy részt vesznek-e édesapjuk születésnapján, amit Brad különösen fájlal. Egy, a családhoz közel álló forrás szerint a színész szíve megszakadna, ha a gyerekei nem lennének vele ezen a napon.

Vajon melyik két gyerekét várja a legjobban

A Mirror arról számol be, hogy hat gyermeke közül különösen kettőt szeretne látni Pitt. Hogy kiket, azt a lap nem említi, de egyikük valószínűleg a kiváló táncoskéént is ismert, 17 éves Shiloh, aki állítólag Brad Pitt kedvenc gyermeke, annak ellenére, hogy ő is elhagyta apja nevét.