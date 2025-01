Ákos 23 éves lánya kiköpött az édesapja: Anna gyönyörű nővé érett

Ákos, Magyarország egyik legkedveltebb énekese, közösségi oldalán osztotta meg egy fotót, amelyen legidősebb lányával, Annával látható. A kép apropóját a magyar kultúra napja adta, de valójában még tavaly év végén készült, amikor Ákos a Kertész Imre Intézet rendezvényén vett részt. Az eseményen az énekes a hit és dalszövegek kapcsolatáról beszélt, az est háziasszonyi szerepét pedig lánya, Anna töltötte be.

Ákos lánya olyan tehetséges, mint az édesapja

A 23 éves Anna nemcsak külső vonásaiban hasonlít híres édesapjára, hanem tehetségében is. Az elmúlt években már több alkalommal is felléptek együtt, a közönség pedig rendre elismeréssel fogadta közös produkcióikat. Háziasszonyként is bizonyított már korábban, nem is csoda, hogy édesapja nagyon büszke rá. Az Instagram-poszt alatti visszajelzések alapján a közönség is osztja Ákos véleményét: Anna nemcsak gyönyörű, hanem tehetséges is.