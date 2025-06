Anyatípusok: töltsd ki ezt a személyiségtesztet és kiderül, hogy A, B vagy C típusú anya vagy

Ha B típusú anyuka vagy, akkor pedig mindezek olvasásától már fel is szökött a vérnyomásod. A B típus a káoszban is tökéletesen helytáll, inkább sodródik az árral, vele együtt pedig úszik általában a lakás is. Ő az a típus, aki mindig késik, valamit mindig otthon felejt, a mosatlan napok óta a csapban várja, ahogy a szennyes is tornyosul a fürdőszobában. De őt ez nem zavarja. Lazábbak, rugalmasabbak, mottójuk a „majd lesz valahogy".