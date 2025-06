Victoria Beckham megható apák napi posztja rejtett üzenet a fiának, Brooklynnak

Az 51 éves Victoria Beckham vasárnap megható Instagram-poszttal köszöntötte férjét apák napja alkalmából. A bejegyzéshet csatolt képeken David Beckham látható a gyermekeivel – Brooklynnal, Romeóval, Cruzzal és Harperrel – boldog, összetartó család, régi fotókon.

Victoria Beckham ezzel a fotóval kívánt boldog apák napját férjének

Forrás: Instagram

Victoria Beckham megható sorai apák napjára

Victoria Beckham így írt férjéről:

„Boldog apák napját a legjobb apukának! Mindig szeretettel terelgetsz, és négy gyönyörű gyermekünk is ezt tükrözi. Mindannyian nagyon szeretünk téged!!!" – majd betegelte a gyerekeiket is: „@brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven xxx". A rajingók úgy gondolják, ezzel üzent Brooklynnak, hogy bármi törénjen is, minden nézeteltérés ellenére a családuk része marad.

David Beckhamet lovaggá üttözék

Egy korábbi posztban Victoria Beckham így írt a féjét ért hatalmas megtiszteltetésről:

„Mindig is te voltál a lovagom a fényes páncélban, de most már hivatalos. Sir @davidbeckham!!! Micsoda megtiszteltetés, nem is lehetnék büszkébb rád! Az elkötelezettséged a legfontosabb dolgok - a hazád, a munkád, a szenvedélyed és mindenekelőtt a családod - iránt soha nem lankadt. A kedvességed és az alázatod sokat elmond arról, hogy ki vagy, és továbbra is inspirálsz minket minden nap. De mindenekelőtt, nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy az enyémnek nevezhetlek. Annyira szeretlek!"