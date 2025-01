Imádják a britek Lajos herceget

A brit királyi család karácsonya idén is a hagyományok és az ünnepi hangulat jegyében telt, a Sandringham birtokon tartott eseményeken Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekei is részt vettek. György, Sarolta és Lajos elkísérték szüleiket a Szent Mária Magdolna-templomban tartott reggeli istentiszteletre, majd a szokásos december 25-i sétára is. A gyerekek az egybegyűltektől rengeteg ajándékot kaptak, különösen Lajos herceg, aki annyi mindent kapott, hogy édesapját, Vilmos herceget kellett megkérnie, hogy segítsen azok szállításában. „Papa, tudsz vinni valamit?” – kérdezte Lajos az édesapjától a dömping láttán, miközben Katalint a rajongók ostromolták.