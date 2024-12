Mint egy átlagos család: így ünnepel Katalin hercegné és Vilmos herceg karácsonykor

Természetesen a fadíszítés a brit királyi család tagjai számára is egy közös családi tevékenység. Valószínűleg számodra is meglepő, hogy Katalin hercegné és Vilmos herceg pont ugyanúgy karácsonyozik, ahogy minden angol család - a karácsonyi misén való megjelenést és a királyi karácsonyi vacsorát leszámítva, amihez különleges ruházat és instrukciók dukálnak. Ettől függetlenül a királyi pár igyekszik a karácsonyi ünneplés többi részét pont olyan normálissá tenni, ahogy az minden családban szokás.

Katalin hercegné és Vilmos herceg normális karácsonya Forrás: Aaron Chown / POOL / AFP

Katalin hercegné és Vilmos herceg így teszik normálissá a karácsonyt

A brit királyi család tagjai ugyan sosem ünneplik majd olyan normálisan a karácsonyt, mint mindenki más, mert a királyi kötelezettségeiket természetesen nekik is el kell végezni, ettől függetlenül igyekeznek megtartani a karácsony szellemét.

Egy egyszerű tábla az ajtónál

Katalin hercegné és Vilmos herceg egy humoros királyi pár, akikről az egykori komornyikjuk, Grant Harrold árult el egy-két dolgot a The Sun napilapnak. Például azt, hogy karácsonykor pont olyan furcsa, vicces és harsány dekorációt használnak, mint mindenki más, így a bejárati ajtó előtt egy „Télapó, itt állj meg” tábla is helyet kapott. A walesi herceg és hercegné természetesen nem áll meg itt. A komornyik szerint a kandallóra ők is felakasztják a zoknikat, valamint tejet és pitét tesznek ki a rénszarvasoknak. A walesi család pont ugyanúgy ünnepli a karácsonyt, ahogy a legtöbb család Nagy-Britanniában.

Filmeket is néznek

Vilmos herceg kedvenc filmje az Elf, amiről ő maga mesélt: „Nagyon vicces, és minden karácsonykor megnézem, még mindig megnevettet” - mondta a Royal Marsden kórház fiatal pácienseinek, majd elárulta, hogy a Feliz Navidad az egyik dal, amit az ünnepek alatt hallgatni fognak a ház körül.

Sandrigham a családi karácsony helyszíne

A sandringhami karácsonyi szertartáson kívül Katalin hercegné és Vilmos herceg várhatóan saját karácsonyi ünnepségsorozatot is rendeznek a sandringhami birtokukon lévő otthonukban

Forrás: Samir Hussein/WireImage/Getty Images

A sandringhami karácsonyi szertartáson kívül Katalin hercegné és Vilmos herceg várhatóan saját karácsonyi ünnepségsorozatot is rendeznek a sandringhami birtokukon lévő otthonukban, Anmer Hallban, ahol Katalin hercegné családja, köztük a szülei, Mike és Carole is jelen lesznek. Ami viszont váratlan, hogy idén a walesi herceg és hercegnő nem vesz részt a királyi család hagyományos karácsony előtti ebédjén a Buckingham-palotában. Egy királyi forrás szerint Katalin hercegné és Vilmos herceg a tervek szerint már Norfolkban tartózkodnak, és alig várják, hogy a királyi család többi tagjával együtt tölthessék a karácsonyt Sandringhamben.