10 furcsa tulajdonság, amiről nem is tudtad, hogy örökölhető

Tudjuk, hogy örökölhető a pisze orr, a magas vérnyomásra való hajlam, de akár még a jó humorérzék is, de mi van azokkal az ismertető jegyekkel, amire senki nem gondol?

Meglepő tulajdonságok örökölhetőek a szüleinktől.

Forrás: Shutterstock

5 tulajdonság, amiről soha nem hitted volna, hogy örökölhető

1. A játékos nyelv

Biztosan neked is van az ismeretségi körödben legalább egy ember, aki mindenféle akrobata mutatványokra képes a nyelvével és úgy tesz, mintha ez egy olyan skill lenne, ami minimum egy diplomával ér fel. Nyugodtan világosítsd fel az illetőt, hogy játékos nyelvének semmi köze sincs a valós tudáshoz, csupán egy öröklött tulajdonság.

Alfred Sturtevant genetikus szerint a nyelvhajlítás a mendeli öröklődés egyik tipikus példája, ami azt jelenti, hogy az adott tulajdonságot csak az egyik szülő adja tovább a gyermeknek, nem pedig a két szülő génkészletének keverékéből származik.

Ilyen még egyébként a szemszín és a szeplőkre való hajlam is.

2. Kézfogás

Valószínűleg nem is vagy tudatában, de amikor összekulcsolod a kezeidet, ugyanazt a technikát alkalmazod, mint valamelyik szülőd. Ez akár lenyűgöző is lehetne, ha nem csupán két variáció volna: vagy a jobb kezed van felül, vagy a bal. Most bizonyára kipróbáltad, a mi kérdésünk pedig csak annyi lenne: hogy döntöd el, melyik kezed van felül?

3. Hajhullás

A hajhullás is örökölhető.

Forrás: Shutterstock

Általánosan ismert, hogy a férfiak kopaszsága az anyától örökölt génekhez köthető. Az anya X-kromoszómája tartalmazhat genetikai hajlamot a kopaszodásra, bár kár lenne automatikusan őket hibáztatni, ugyanis nem ez lehet az egyetlen ok.

Az apától örökölt gének is közrejátszhatnak, bár nagyobb az esélye annak, hogy a „hibás gént” az anya adta át ott, ahol a kopaszodás 40 éves kor előtt jelentkezik.

Fontos azonban kiemelni, hogy a hajhullást környezeti tényezők is okozhatják, különösen a dohányzás és az alkoholfogyasztás.

4. Hosszú lábujj

A Morton lábujj egy olyan örökletes állapot, amelyben a második lábujj hosszabb, mint a nagylábujj. Az állapotot egy ortopéd sebészről nevezték el és a lakosság 3-20 százalékát érinti és szintén valamelyik szülő által öröklődik.

Morton úgy vélte, hogy ez a rendellenesség egy visszaugrás lehet az ember előtti korszakba, amikor a majomszerű énünk a lábujjait használta kapaszkodásra, vagy akár azokkal fogta meg az ételt is.

Vicces tény, hogy a Szabadság-szobor is Morton lábujjakkal büszkélkedhet, azt viszont sajnos nem tudjuk, melyik szülőjétől örökölte.