Sztárok, akik szakítás után találtak újra egymásra - Videó

Tudtad, hogy Vilmos herceg és Katalin még sulis korukban jöttek össze, majd tartottak két év szünetet? A nagy egymásra találás után azonban rögtön el is jegyezték egymást? De nem ők az egyedüli híres pár, akik az újrakezdés mellett döntöttek.

Katalin és Vilmos már túl volt egy szakításon, amikor összeházasodtak

Forrás: AFP/Horizontal

Újrakezdő sztárok, akik a mai napig együtt vannak

Pink és Carey Hart mindössze két év házasság után szétmentek, de csak egy évet bírtak külön, így 2009 óta ismét „randiznak”. 2011-ben néhány hónapra Justin Timberlake is elbúcsúzott Jessica Bieltől, ám ők sem bírták egymás nélkül. Katy Perry és Orlando Bloom esetében is két év különlét kellett, hogy rájöjjenek, egymáshoz tartoznak. Kit Harrington és Rose Leslie a Trónok harca forgatásán jöttek össze, és egy év randizás után szakítottak. Azóta pedig nemcsak esküvő volt, de kisfiuk is született.

