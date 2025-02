A Dirty Dancing Babyjének lánya már 23 éves: fotón a bombázó Stella

Jennifer Grey neve örökre összefonódott a Dirty Dancing című kultikus filmmel, amelyben Patrick Swayze partnereként alakította Babyt. A színésznő 2001-ben adott életet lányának, Stella Greggek, akinek édesapja Clark Gregg színész. Jennifer Grey lánya ma már 23 éves, és legutóbbi nyilvános szereplésén minden szem rá szegeződött – sugárzó szépségével és eleganciájával méltó utódja híres édesanyjának.

Jennifer Grey lánya, Stella Gregg igazi bombázó

Forrás: Getty Images

Jennifer Grey lánya a szülei nyomdokaiban

Stella Gregg szülei nyomdokaiba lépve a színészetet választotta, és már több kisebb szerepben is feltűnt. A fiatal színésznő édesanyjával együtt érkezett egy vörös szőnyeges eseményre Los Angelesben, ahol rögtön a figyelem középpontjába került. Hosszú, barna haja és kifinomult stílusa miatt sokan már most Hollywood következő nagy felfedezettjének tartják. Bár Stellára nem csak a tehetsége miatt figyeltek fel a rendezők, hanem természetes kisugárzása miatt is — édesanyja is ezzel vette le a lábáról a közönséget.