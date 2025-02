Bűnös vagy, ha van kedvenc gyereked? A szakértő válaszol

Mekkorát vét az, aki egyik gyermekét jobban preferálja, mint a másikat? Sokan szégyenkeznek, ha arra kérdésre gondolnak, hogy van-e kedvenc gyerekük, mert bizony úgy érzik, hogy van. Ez az érzés gyakori, és a kutatások szerint teljesen normális. Egy, a Journal of Marriage and Family című folyóiratban megjelent, 2016-os tanulmány kimutatta, hogy az anyák 75%-a, és az apák 70%-a közelebb érzi magát az egyik gyermekéhez. De mit is jelent ez valójában?

Forrás: Shutterstock

Kedvenc gyerek a családban: tabu vagy természetes jelenség?

A régi szokások és elképzelések szerint a „jó szülő” minden gyermekét egyformán szereti, egyformán kezeli és soha, semmilyen szituációban nem tesz közöttük különbséget, de valljuk be: ez a valóságban sokkal árnyaltabb. Több tényező is közrejátszhat abban, hogy egy szülő közelebb érzi magát az egyik gyerekéhez, mint a másikhoz.

Ezek a következők lehetnek:

Születési sorrend: Az elsőszülött gyakran különleges státuszt kap, míg a legkisebb védettséget élvez.

Nem és életkor: Könnyebb kötődni egy ötéves kedves kislányhoz, mint egy lázadó tinédzserhez.

Személyiség és hasonlóság: A szülők hajlamosak azokkal a gyermekeikkel szorosabb kapcsolatot kialakítani, akik jobban hasonlítanak rájuk.

Érzelmi kötődések: Egyes gyerekek emlékeztethetik a szülőt egy elhunyt szerettükre vagy más fontos személyre.

A „kedvenc gyerek” státusz akár változhat is

A „kedvenc” státusz nem feltétlenül állandó, akár folyamatosan változhat. Egyes szülők időszakosan közelebbi kapcsolatot érezhetnek egyik vagy másik gyermekükkel attól függően, hogy éppen milyen élethelyzetben vannak.

Igaz, hogy természetes jelenség, ha érzelmileg jobban kötődünk egyik gyermekünkhöz, azonban a kivételezés árthat a családi dinamikának. Ha az egyik gyermek úgy érzi, hogy kevésbé szeretik, az alacsony önértékeléshez, testvéri rivalizáláshoz, sőt, akár depresszióhoz és szorongáshoz is vezethet.

Carlin Barnes, M.D.,okleveles pszichiáter szerint az érzékelt vagy valós kivételezés hosszú távú hatásai még felnőttkorban is megmaradhatnak, így ha egy gyermek tartósan hátrányban érzi magát, érdemes szakemberhez fordulni.