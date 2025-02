Otromba támadásokat kap Lily Collins a béranya miatt

Ahogy megírtuk, Lily Collins néhány napja jelentette be: megszületett a kislánya. Ekkor derült ki az is, hogy Tove-ot béranya hordta ki. Az Emily Párizsban sztárja most rengeteg támadást kap.

Az Emily Párizsban főszereplője és férje, Charlie McDowell a nagy hírt január 31-én osztották meg a közösségi oldalukon. Lily a kislányukat bemutató posztban is köszönetet mondott a nőnek, aki világra hozta gyermekét. Ennek ellenére Collins és férje rengeteg kritikát kapnak, van, aki egyenesen azt írja, hogy nem szülő, hanem vásárló, más pedig úgy véli, ha nem akart ő kihordani egy babát, miért nem fogadott egyet örökbe - számol be a Mirror. A közösségi oldalon Charlie McDowell is hallatta a hangját. „Köszönjük a sok kedves üzenetet és szeretetet. Nagyon boldogok és hálásak vagyunk. Ami a béranyasággal és a babavállaláshoz vezető utunkkal kapcsolatos barátságtalan üzeneteket illeti – nem baj, ha nem vagyunk a béranyaság szakértői. Rendben van, ha nem tudjuk, miért van szüksége valakinek béranyára ahhoz, hogy gyermeke születhessen. Rendben van, ha nem ismerjük a béranyaság motivációit, függetlenül attól, mit is feltételezünk. És az is rendben van, ha kevesebb időt töltünk azzal, hogy gyűlölködő szavakat szórunk a világba, különösen egy gyönyörű kislánnyal kapcsolatban, aki rengeteg szeretetet hozott az emberek életébe. Egyelőre ennyi, mert most kakilt be, és ki kell cserélnem a pelenkáját” - idézi az Origó a boldog édesapát.

