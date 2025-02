Romantikus utazásról posztolt Rúzsa Magdi: így élvezik férjével a kikapcsolódást - Fotók

Rúzsa Magdi és férje Velencében kapcsolódnak ki az énekesnő dupla Aréna-koncertje előtt. A háromgyerekes gondolában élvezték a város varázsát és azt, hogy kicsit kettesben lehetnek.

Rúzsa Magdi Velencében kapcsolódik ki

Forrás: Facebook/Rúzsa Magdi

Szülinapi ünneplés után Velence felé vette az irányt Rúzsa Magdi és férje

Magdiék számára a február különleges hónap, akkor születtek hármasikreik, Keve, Zalán és Lujza, akiknek szülinapját az utazás előtt meg is ünnepelték. Az énekesnő ennek örömére egy fotót is közzé tett magáról: „Három éve ezen a napon! Köszönöm, Édes Istenem!!! Köszönöm, hogy három csodás lelket bíztál ránk” - írta. Bár Rúzsa Magdi naptára sűrű, és hamarosan az Arénában áll színpadra egy dupla koncert keretén belül, úgy döntött, rájuk fér a kikapcsolódás és meg is mutatta, milyen gyönyörű helyen vannak és mennyire jólérzik együtt magukat.

Az énekesnő egy videót is megosztott: