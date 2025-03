Megmutatta kisfiát Hailey Bieber: a kis Jacket ritkán látjuk, óvják a nyilvánosságtól - Fotók

Hailey Bieber nyilvánosan ritkán látható kisfiáról, Jack Bluesról osztott meg képeket az Instagram-oldalán. A fotókat a követői különös figyelemben részesítették, a pár ugyanis folyamatos pletykák középontjában áll Justin Bieber furcsa viselkedése miatt.

Hailey Bieber és Justin Bieber úgy tesznek, mint ha minden rendben lenne

Forrás: Getty Images

Hailey Bieber cuki fotókat mutatott Jack Bluesról

A modell a múlt hétvégén egyedül, férje nélkül jelent meg a Vanity Fair Oscar-gáláján Beverly Hillsben. Justin távolléte természetesen tovább táplálta a házasságuk megromlásáról szóló pletykákat. A modell később további képeket is közzétett az estéről, amelyeken kulisszák mögötti pillanatokat mutatott meg követőinek. A családi fotókat egy nappal később tette közzé közösségi oldalán, ahol két szelfin is látható kisfiával, aki tavaly augusztusban született. A képeken Hailey szeretettel öleli a kisfiút, aki fehér pólót és piros kötött sapkát visel. A kis Jack a képek egyikén anyja szalmakalapja felé nyúl, az anya-fia pillanatokat pedig egy piros szív és tűz emojival kommentálta a modell.

Justin Bieber is aktív volt a közösségi médiában

Miközben Hailey Bieber új képei nagy visszhangot kaptak, férje, Justin Bieber szintén aktív volt a közösségi médiában. Az énekes egy üzenetet osztott meg az Instagram-sztorijában, amelyben ezt írta: „Ma nincs mit bizonyítanunk. A ma az élet ajándéka, amit el kell fogadni. Semmivel sem tartozik nekünk. És nem tartozunk senkinek semmivel”.

Igyekeznek azt sugallni, hogy nincs baj

A pár az utóbbi időben több közös megjelenésével is igyekezett eloszlatni a pletykákat, miszerint Justin beteg vagy függő lenne, és Justin menedzsere is ezt állítja. Bieber például március 1-jén, a 31. születésnapján több fotót is megosztott az Instagramján, köztük egy olyat is, amelyen feleségével és kisfiukkal, Jackkel látható. Egy másik képen Hailey gyengéden átkarolja Justint, miközben karaokéznak.