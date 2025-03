Vidéki Otthonfelújítási Program, 2025

A Vidéki Otthonfelújítási Program 3 millió forint állami támogatással és 6 millió forint kamattámogatott hitellel segít az 5 ezernél kisebb népességű településen élő családoknak és nyugdíjasoknak lakhatási körülményeik javításában.

Az elmúlt néhány év szélsőséges időjárási jelenségei idővel átlagosnak fognak számítani, a szakemberek szerint a klíma átalakulásával a nyári hőség mellett extrém telek is várhatók. Épp időben vagyunk, hogy felkészítsük otthonainkat, lakóházainkat a kiegyensúlyozott ideális hőmérséklet biztosítása mellett az energiahatékony működésre. Most még segítség is van hozzá!

A Vidéki Otthonfelújítási Program kivételes lehetőséget nyújt az energetikai elmaradásban különösen érintett településeken élők otthonainak energetikai korszerűsítésére, fejlesztésére. Akár fűtésről, akár hűtésről van szó, megújuló energiaforrásokra támaszkodva a hő- és áramellátás gazdaságosabban megoldható, különösen, ha a beruházási költséget állami támogatásból és kedvezményes hitelkonstrukció igénybevételével tudjuk fedezni.

Forrás: MVM Optimum Zrt.

A program elemei:

Az állami támogatás maximum 3 millió forint értékben, utófinanszírozás formájában vehető igénybe, amely a számlákkal igazolt beruházási költség maximum 50%-a lehet, azon belül pedig fele-fele arányban anyagköltség, illetve munkadíj. A támogatás igénylésének, illetve a számlák benyújtásának határideje 2026. június 30.

Kedvezményes hitelként maximum 6 millió forint igényelhető, 10 éves futamidővel és 3%-os kamattámogatással.

Érdemes most azt is átgondolni, hogy a támogatást megújuló energiát hasznosító rendszerek megvalósítására fordítsuk, hiszen a beruházás megtérülési ideje így lényegesen rövidebb lesz. Az MVM Optimum napelemrendszer, energiatároló, hűtő-fűtő klíma és hőszivattyús rendszer telepítésére ad ajánlatot a Vidéki Otthonfelújítási Program feltételeinek megfelelő érdeklődőknek.

Forrás: MVM Optimum Zrt.

Nézzünk konkrét példát!

Egy átlagos háztartás éves villamosenergia-igényét akár 70%-kal csökkenthetjük egy jól méretezett, energiatárolóval ellátott napelemrendszer segítségével. Amennyiben a meglévő fűtési rendszert nem kívánjuk teljesen átalakítani, annak kiegészítésére jó megoldást nyújthat ideálisan elhelyezett hűtő-fűtő klímaberendezések alkalmazása.