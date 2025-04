Ezt kell tenned ahhoz, hogy növeld a gyereked önbizalmát – Nagyon nem mindegy, hogy csinálod

4. Mutasd ki, hogy hiszel benne

Ha dicséred, mondd el azt is, hogy látod benne a lehetőséget – és bízol abban, hogy még nagyobb dolgokra is képes. Ez nemcsak örömmel tölti el, hanem erőt is ad neki a folytatáshoz. A bizalom azt jelenti: látod benne a potenciált akkor is, ha ő épp nem érzi magát a topon. Ilyenkor a szavaid kapaszkodót adnak – és talán éppen ettől fog újra hinni önmagában.

5. Tarts mértéket – Ne vidd túlzásba

Egy gól a meccsen szuper dolog, de nem feltétlenül igényel egy tortás-fényfüzéres minibulit. Egy közös fagyizás, egy társasozós este vagy egy ölelés is bőven elég lehet – a lényeg, hogy örüljetek együtt, de maradjatok hitelesek.

A túlzásba vitt ünneplés elterelheti a figyelmet a valódi teljesítményről, és irreális elvárásokat is kialakíthat. A mértéktartó öröm viszont megtanítja, hogyan lehet kiegyensúlyozottan megélni a sikert.

6. A jó időzítés kulcsfontosságú

A dicséret akkor működik a legjobban, ha friss. Adj egy pacsit közvetlenül a meccs után, vagy ünnepeljetek még aznap este. Ha csak napokkal később kerül szóba, a hatása jóval kisebb lesz. A pillanat varázsa segít abban, hogy a gyerek átélje a saját sikerét – és kapcsolódni tudjon hozzá érzelmileg. Egy időben adott, őszinte elismerés sokkal többet ér, mint egy elfelejtett gratuláció napok múlva.

7. Ne keverd a dicséretet kritikával

Ismerős mondat? „A szobád még mindig rendetlen, de azért gratulálunk a győzelemhez.” Ez sajnos gyengíti a pozitív üzenetet. A dicséret önállóan is megállja a helyét – nem kell hozzá „de”. Legyen tiszta, őszinte, és csak az adott pillanatról szóljon.

Egy jól időzített, tiszta dicséret nem rontja el a fegyelmet – épp ellenkezőleg: megerősíti az önbizalmat. Kritikára is van hely, de nem akkor, amikor a gyerek épp örülne egy kis elismerésnek.

8. A dicséret mindig róla szóljon – és csak róla

Nincs szükség összehasonlításokra. Nem kell emlegetni a kitűnő testvért vagy a szorgalmas unokatestvért. A gyerek akkor tud igazán örülni a sikerének, ha érzi: most ő van a középpontban – méghozzá önmagáért. Az összehasonlítás leértékelő lehet, még akkor is, ha nem annak szánjuk. Az egyéni elismerés viszont azt üzeni: fontos vagy nekem, úgy, ahogy vagy.