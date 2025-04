Súlyos döntést hozott gyerekeiről Meghan Markle és Harry herceg

Döntött a pár: Harry herceg és Meghan Markle gyermekei továbbra sem szerepelnek a nyilvánosság előtt. Matt Wilkinson királyi szakértő arról beszélt, hogy a sussexiek miért határoztak úgy, hogy szinte soha nem mutatják meg gyermekeik, Archie és Lilibet arcát a nagyközönségnek.

Meghan Markle és Harry herceg gyerekei nem szerepelnek a nyilvánosság előtt

Forrás: Getty Images

Harry herceg döntésének komoly oka van

A királyi család körüli médiafigyelem mindig is intenzív volt, ám Harry herceg és Meghan Markle esetében ez szintet lépett. A pár döntése, hogy gyermekeik arcát szinte soha nem mutatják meg a nyilvánosságnak, a kezdetektől sok találgatásra adott okot. Most azonban egy királyi szakértő, Matt Wilkinson, a The Sun királyi szerkesztője részletes magyarázattal szolgált. Matt Wilkinson az A Right Royal podcast legutóbbi adásában fejtette ki álláspontját a témában. A szerkesztő szerint a döntés szorosan összefügg Harry herceg saját gyermekkori tapasztalataival, különös tekintettel a médiafigyelemmel és a sajtóval való kapcsolatára. „Harry visszatekintve az életére, sokkal jobban szeretné, ha nem látnák a gyerekeit: bizalmatlan a médiával szemben, és különösen fontos számára a magánélet védelme” - mondta. „Úgy véli, ha kiviszi őket Montecitóból, fotósok és újságírók hada követi őket, akik megpróbálják lefényképezni a gyerekeit. Ez a félelem visszavezethető azokra a traumákra, amelyeket Harry a sajtó túlkapásai miatt élt át fiatalkorában” - vélekedik a szakértő.

Meghan Markle kevésbé sarkos a kérdésben

Wilkinson a beszélgetés során arra is kitért, hogy Meghan Markle másként közelít a kérdéshez. A Kaliforniában felnőtt - egykor színésznő - hercegné számára a nyilvános szereplés és a közösségi médiában való jelenlét természetesebb, ezért ő nyitottabb a gyerekek megmutatására. „Nem akarja elrejteni őket, ezért ő néha egy picit megmutatja Archie-t és Lilibetet” – mondta Wilkinson, utalva arra, hogy Meghan egyre gyakrabban oszt meg képeket gyermekeiről a közösségi oldalakon. Archie és Lilibet az utóbbi hónapokban valóban többször szerepeltek Meghan közösségimédia-felületein, különösen azóta, hogy a hercegné 2025 elején visszatért az Instagramra. A képek azonban továbbra is többnyire háttal, oldalról vagy elmosódva ábrázolják a gyerekeket, elkerülve, hogy arcuk tisztán kivehető legyen.