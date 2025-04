Meghalt a Xena és a Hercules sorozatok ikonikus színésze

Robert Trebor, akit világszerte a Xena: a harcos hercegnőből és a Hercules: The Legendary Journeys sorozatok Salmoneusaként ismertek meg, március 11-én hunyt el Los Angelesben, vérmérgezés következtében. A halálhírt felesége, Deirdre Hennings hetekkel később jelentette be nyilvánosan A színész korábban leukémiával küzdött – a betegséget 2012-ben diagnosztizálták nála és 2013-ban őssejt-átültetésen esett át.

Meghalt Robert Trebor, a Xena és a Hercules sorozatok ikonikus színésze

Robert Trebor sokoldalú színész volt

Robert Trebor tinédzserként kezdte pályafutását, de az 1990-es évek hozták meg számára a nemzetközi elismerést. Az 1994-ben készült Hercules and the Lost Kingdom című tévéfilmben tűnt fel először Salmoneus szerepében – egy anyagias, de szerethető kereskedőként, akinek karaktere hamar a rajongók kedvencévé vált. A következő években Trebor húsz epizódban szerepelt a Hercules: The Legendary Journeys első öt évadában (1995–1999), és további négy alkalommal jelent meg a sorozat testvérműsorában, a Xena: a harcos hercegnőben (1996–1999). Mindkét produkciót Új-Zélandon forgatták. Szerepeit nemcsak a képernyőn alakította: rajongói találkozókon is rendszeresen részt vett, és egy akciófigura is készült Salmoneus karakteréről. 1997-ben a Hercules egyik epizódját ő rendezte. 1985-ben Woody Allen Kairó bíbor rózsája című alkotásában riportert alakított, ugyanebben az évben a Turk 182-ben tűnt fel, majd a Talk Radio és az 52 Pickup című filmekben is játszott. Különösen megterhelő szerepének nevezte David Berkowitz, azaz Sam fia megformálását az Out of the Darkness című filmben. Egy 2003-as interjúban - amit a Daily Star idéz - így nyilatkozott a munkáról: „érzelmileg és fizikailag is kimerítő” volt a karakter eljátszása.