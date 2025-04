Nem tudod, hogyan nevezd el a kisbabád? Segít a legnépszerűbb keresztnevek listája

Amikor megtudjátok, hogy kisbabátok érkezik, a boldogság mellé hamar bekúszik egy fontos kérdés is: milyen nevet adjatok neki? A keresztnévválasztás nemcsak szívből jövő döntés, sokszor komoly fejtörést is okoz, hiszen egy életre szól. Minden évnek megvannak a maga sztárnevei, és 2024 sem volt kivétel. A legnépszerűbb keresztnevek listája alapján idén is nagy kedvencek közül válogathattak a szülők, de vajon mely fiú- és lánynevek kerültek a lista élére Magyarországon?

Már nem a Hanna az első a legnépszerűbb keresztnevek listája alapján.

Íme a legnépszerűbb keresztnevek listája

Ezek a legnépszerűbb lánynevek hazánkban

A Magyar Keresztnevek Tára oldalon szereplő lista alapján ezek voltak a legnépszerűbb lánynevek 2024-ben a Statisztikai Hivatal adatai szerint. A rangsorból kiderül, hogy már nem a Hanna vezeti a mezőnyt, bár továbbra is előkelő helyen áll, hiszen 808 kislány kapta ezt a nevet, így a második helyen végzett. A legnépszerűbb lánynév a Luca lett, amelyet 824-en választottak első keresztnévként. A korábban második helyen álló Anna ezúttal a negyedik helyre csúszott vissza. A Boglárka és a Lili továbbra is kedvelt női keresztnevek, de míg 2023-ban még a top 10-ben szerepelő lánynév volt mindkettő, 2024-re a 16., illetve a 13. helyre estek vissza. Az élmezőnyben csak kisebb változások történtek, de néhány név látványos előrelépést mutatott. Az Abigél a 39. helyről a 28. helyre ugrott, míg a Nazira 24, az Elina pedig 30 helyet lépett előre, így mindhárom név bekerült a top 50 legnépszerűbb lánynév közé 2024-ben.

1. Luca

2. Hanna

3. Zoé

4. Anna

5. Emma

6. Léna

7. Olívia

8. Laura

9. Alíz

10. Kamilla