Fejvesztve rohan haza Meghan Markle: Archie élete fordulóponthoz érkezett

A TIME100 csúcstalálkozón való részvétele közben Meghan Markle, Sussex hercegnője bejelentette, hogy a tervezettnék korábban hazatér New Yorkból, hogy jelen lehessen fia, Archie herceg egyik fontos gyerekkori mérföldkövénél.

Meghan Markle Archie-val és Lilibetszel

Forrás: Instagram / Meghan

Archie herceg első foga miatt tér vissza Los Angelesbe Meghan Markle

Meghan Markle a rendezvényen elmondta: nemcsak üzleti vállalkozása miatt tartja sűrűnek a hetet, hanem családja, különösen ötéves fia, Archie miatt is, aki rövidesen elveszíti első tejfogát. A hercegné így fogalmazott: „A követező munkánk nagyon fontos, de az ugyanolyan fontos számomra az is, hogy Archie-nak a héten kiesik az első tejfoga. Ez most történik, lehet, hogy még időben visszajövök!”