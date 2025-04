Melanie Hamrick, az American Ballet Theatre egykori prímabalerinája a Paris Match francia magazinnak adott interjújában árulta el, hogy már „két vagy három éve” eljegyezte őt Mick Jagger, a Rolling Stones énekese. A 37 éves művésznő elmondása szerint az eljegyzést eddig nem hozták nyilvánosságra.

Mick Jagger és Melanie Hamrick eljegyezték egymást

Forrás: FilmMagic

Mick Jagger és Melanie egyelőre nem tervez esküvőt

A jövőre vonatkozóan azonban Mick Jagger menyasszonya, Hamrick óvatosan nyilatkozott. „Lehet, hogy egy napon összeházasodunk, talán nem. Annyira boldogok vagyunk a jelenlegi életünkben, hogy félnénk bármin is változtatni” – mondta. Bár nem jelentették be eljegyzésüket, többen sejtették, hogy megtörtént a lánykérés, ugyanis Hamrick 2023-ban egy rendezvényen viselt egy gyémántgyűrűt, amelyre az újságírók is felfigyeltek. Melanie akkor még tréfásan válaszolt a kérdésekre a First Position című debütáló regénye kapcsán adott interjúban: „Nevetnem kell... Mick adta nekem a gyűrűt? Igen. Arra az ujjra van? Igen. De vajon olyanok vagyunk, mint a kanos tinédzserek? Szerintem ez egy ígéretgyűrű, legalábbis mi ígéretgyűrűnek hívjuk” - mondta.

Több mint 10 éve vannak együtt

Hamrick és Jagger kapcsolata 2014 februárjában kezdődött, amikor mindketten Japánban tartózkodtak: Hamrick az American Ballet Theatre turnéján, Jagger pedig a Rolling Stones koncertsorozatán vett részt. A két művész a backstage-ben ismerkedett meg Tokióban, ismeretségükből szerelem lett. Kapcsolatuk hosszú évek óta a nyilvánosság érdeklődésének középpontjában áll, ám a pár ritkán nyilatkozik a magánéletéről. Hamrick most mégis beszélt arról, mi tartja össze őket: „Igyekszünk támogatni egymást, ott lenni egymás mellett, és gondoskodni arról, hogy mindketten boldogok legyük. Nekem csak ez számít, ez minden, amire törekszem” - nyilatkozta.