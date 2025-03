„Mintha a fenekemet bökdösnék” – Jenna Ortega üvegruhája őrületet okozott

Jenna Ortegát egyszerre lenyűgözte és meg is kínozta is az üvegruha, amit a The Late Show with Stephen Colbert adásában viselt.

A Wednesday című Netflix-sorozat sztárja, Jenna Ortega nemcsak különleges ruhakölteményével, hanem humorával is nagy feltűnést keltett a The Late Show with Stephen Colbert keddi adásában. A 22 éves színésznő egy vörös, rózsa formájú, üvegdarabokból álló miniruhában jelent meg, amely az Oscar de la Renta 2025-ös őszi kollekciójából való. Jenna Ortega különleges ruhát választott egy showműsorhoz

A 13 ezer dolláros (mintegy 4,7 millió forint értékű) különleges öltözéket az ólomüveg ablakok mintázata ihlette, noha nem valódi üvegből, hanem műanyagból készült. A ruha mintája egy óriási, mozaikos rózsát idézett. A lenyűgöző megjelenésnek azonban ára van! „Nem fogok hazudni, a darabok a a fenekemet bökdösik" - árulta el a színésznő. A műsorvezető, Stephen Colbert erre így reagált: „Akkor álljon készenlétben néhány orvos." Ortega hozzátette: „Egyszerre érzem magam kényelmetlenül és rendkívül kényelmesen." Az interjú későbbi részében szó esett a Wednesday második évadáról is, amelynek bemutatója 2025-ben várható a Netflixen. Ortega elárulta, hogy Lady Gaga is csatlakozik a sorozathoz. Sajtóértesülések szerint azonban Gaga szereplése valószínűleg csak egy rövid cameo lesz, nem állandó karakterként tér vissza a sorozatba.