A P. Diddy elleni vallomása után a szülőszobára került 8 hónapos terhesen Cassie Ventura

Kórházba szállították tanúvallomása után P. Diddy volt párját. Cassie Ventura nemsokára életet ad harmadik gyerekének. A fájásai a tárgyalást követően kezdődtek, ám úgy tudni, még nem született meg a kisfia.

Cassie Ventura és P. Diddy több mint 10 évig voltak együtt

Forrás: Getty Images North America

Cassie Ventura minden pillanatban szülhet

A TMZ értesülései szerint Cassie Venturát - aki jelenleg harmadik gyermekét várja - , röviddel azután az egyik New York-i kórházba szállították, hogy tanúvallomást tett a Sean „Diddy” Combs, ismertebb nevén P. Diddy ellen folyamatban lévő szexkereskedelmi ügyben. A források szerint Cassie körülbelül nyolc hónapos terhes volt, amikor megjelent a tárgyaláson. Az énekesnő férjével, Alex Fine-nal két gyereket nevel: az ötéves Frankie-t és a négyéves Sunnyt. A pár idén februárban jelentette be, hogy fiút várnak.

Sokkoló felvételeket mutattak be a tárgyaláson

A tárgyalás során bemutattak egy hang nélküli biztonsági kamerás felvételt is, amely a 2016-ban történt szállodai incidensről készült, és amelyen Diddy fizikailag bántalmazza Cassie-t, aki több mint tíz éven át volt a partnere. A videón látható, amint Combs hátulról megragadja Cassie fejét, majd a földhöz csapja és többször belerúg.

Cassie köszönetet mondott a támogásért

A tanúvallomását követően Cassie ügyvédje, Doug Wigdor közleményt adott ki az énekesnő nevében. „Ez a hét rendkívül nehéz volt számomra, de ezzel együtt hatalmas erőt és gyógyulást is hozott” – áll a nyilatkozatban. Ventura köszönetet mondott családjának és támogatóinak is: „Szeretném megköszönni a családomnak és a barátaimnak a rendíthetetlen támogatásukat, és hálás vagyok minden kedvességért és bátorításért, amit kaptam. Örülök, hogy végre lezárhattam az életemnek ezt a fejezetét. Most, hogy a terhességem végén járok, szeretnék minél kevesebbet foglalkozni a múltammal és a jelenemre koncentrálni”.