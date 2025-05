Így néznek ki most P. Diddy 18 éves ikerlányai: Jessie és D'Lila Combs az iskolai bálról posztoltak – FOTÓ

Szombat este Jessie és D'Lila Combs a Los Angeles belvárosában található Harbor House-ba érkeztek a középiskolai báljukra. A fotók szerint a lányok csillogó, vállnélküli, tűzpiros estélyit viseltek, és felszabadultan pózoltak egymás mellett a fényképeken. Kísérőik is elegánsan öltöztek fel: egyikük fekete öltönyt, fehér inget és fekete nyakkendőt viselt, a másik fiú teljesen feketébe öltözött, piros csokornyakkendővel és fekete papuccsal egészítette ki megjelenését.

P. Diddy ikerlányai az iskola bálon

P. Diddy ikerlányai korábban a tárgyalóteremben is megjelentek

A lányokat – Jessie-t és D’Lilát és féltestvérüket, a szintén 18 éves Chance Combsot – korábban a bíróságon is látták, ahol a család több tagja, köztük az édesanya, Janice Combs és a rapper fiai, Quincy (33), Justin (30) és Christian (26) is jelen voltak. Egy ponton a három lány elhagyta a tárgyalótermet, azután, hogy Daniel Phillip részletes vallomást tett Diddy és Cassie Ventura állítólagos szexuális kapcsolatairól. Akkor is ott voltak, amikor az ügyészség lejátszotta a videót, amelyen Combs 2016-ban fizikai erőszakot alkalmazott Cassie-vel szemben egy szállodai szobában.

A People magazin szerint a lányok és nagymamájuk mneredten néztek előre, nem fordították feljüket a felvétel felé, csak a rapper fiai nézték végig.

A 38 éves Cassie Ventura is tanúskodott, részletesen beszámolva a Diddyvel való évtizedes kapcsolata során elszenvedett testi és lelki bántalmazásról. A vallomását pénteken, négy nap után zárta le.

P. Diddy jelenleg zsarolással való összeesküvés, erőszakkal, csalással, kényszerítéssel elkövetett szexkereskedelem, valamint prostitúcióval való pénzszerzés miatt áll bíróság előtt. A rapper tagadja a vádakat, és ártatlannak vallotta magát.