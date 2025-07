Mindenki irigyli Dakota Johnson konyháját, de nem sokan mernék bevállalni − Nézd meg belülről

Dakota Johnson nem először hódítja meg a rajongókat – most azonban nem a vörös szőnyegen, hanem az otthona szívében: a konyhájában. A Pierce & Ward tervezőpáros, Louisa Pierce és Emily Ward, egy olyan intim, mégis látványos teret alkotott számára, amely tökéletes példája annak, hogyan válhat egy kis konyha dizájnremekké.

Dakota Johnson konyhája jól tükrözi a színésznő bohém stílusát.

Forrás: Getty Images

A konyha árnyalata nem igazán állt közel Dakota Johnson szívéhez

A szín, amely elsőre talán merész választásnak tűnik – egy borsózöld, lime árnyalatú tónus – valójában melegséget és karaktert ad a helyiségnek. Ez az árnyalat nemcsak friss, de elegáns is, miközben játékosan reflektál Dakota Johnson bohém stílusára. Az egész konyha zöld energiát sugároz: nemcsak a szó szoros, hanem átvitt értelmében is. A színválasztás pikantériája, hogy a Materialists sztárja nem kimondott limerajongó, sőt, igazából ha teheti, inkább elkerüli ezt a gyümölcsöt.

Kis tér, nagy ötletek: inspiráció minden nő számára

A konyha nemcsak szép, de meglepően okosan megtervezett is. Minden centiméter számít, és ezt Dakota Johnson otthonában tökéletesen példázza az intelligens tárolórendszer, a mennyezetig érő szekrények és az üveges frontok, amelyek áteresztik a fényt, így tágasabbnak érződik a tér. A belsőépítészek célja az volt, hogy a helyiség ne csak funkcionális, hanem otthonos is legyen, és ezt sikerült is elérniük.

A limezöld konyhaszekrények merész, mégis harmonikus választást képviselnek, amelyek visszaköszönnek a ház többi részében is elhelyezett zöld növények árnyalataiban. A természetes fény és a jól elhelyezett üvegfelületek segítik a tér áramlását, miközben elrejtett rekeszek gondoskodnak arról, hogy minden praktikus elem – például a mosógép vagy a hűtő – a háttérbe húzódjon.

Stílusos és okos konyha

A mostanában Pedro Pascal oldalán látható színésznő otthona nem a luxusról szól, hanem az okos, otthonos megoldásokról. A konyhájában például még az ajtók belső felületeit is kihasználja: parafatábla, rejtett polcok és multifunkciós szekrények teszik lehetővé, hogy minden a helyén legyen. Az apró trükkök, mint a félig falba süllyesztett konyhaszekrény vagy a beépített világítás, szinte észrevétlenül emelik magasabb szintre a lakberendezést.