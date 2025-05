Izgul a gyereked az érettségi miatt? A szakértő elárulta, hogyan nyugtathatod meg

Az érettségi előtt álló fiatalok sokféleképpen reagálnak a stresszre: van, aki szárnyra kap tőle, és van, akit megbénít az elvárások súlya. A szülő ilyenkor hajlamos lenne az utolsó pillanatban csodát tenni, azonban a legnagyobb segítség ilyenkor a nyugalom és a biztonságot sugárzó jelenlét. Ha a gyerek tudja, hogy nem a jegyen múlik a szerethetősége, az érettségi már nem élet-halál kérdésként jelenik meg a fejében, hanem csak egy fontos állomásként az úton.

Az érettségi egy fontos állomás, de nem a világ vége.

Forrás: Shutterstock

Hogyan tudsz segíteni a gyereknek, ha izgul az érettségi előtt?

Ahogy közeledik az érettségi, egyre több szülő tapasztalja meg gyermekén a feszültség jeleit. De vajon hogyan lehet különbséget tenni a természetes stressz és a bénító szorongás között?

„A legelső és legfontosabb, amit érdemes tisztázni: a stressz nem feltétlenül rossz. Sőt, egy bizonyos mértékű stressz kifejezetten segíti a teljesítményt, mozgósítja a belső erőforrásokat, és élesíti a fókuszt. Segít, hogy az optimális legjobb teljesítményt tudjuk adni. A probléma ott kezdődik, amikor a stressz átcsap szorongásba.” – mondta Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Ilyenkor a gyerek már nem csak attól fél, hogy rossz jegyet kap, hanem attól is, hogy ezzel csalódást okoz, megszégyenül, és akár a szerethetősége is megkérdőjeleződik. Ez már nem a valóságról szól, hanem belső, gyakran tudattalan félelmekről. Ha a fiatal úgy érzi, hogy ennek az egész helyzetnek nemcsak óriási a tétje, hanem – tudattalanul – a szerethetősége is ezen múlik, akkor ez az időszak rendkívül stresszessé válhat. A fokozódó stressz pedig könnyen szorongásba csaphat át, ami már nem reális félelem, hanem annak egy szélsőséges formája. Fontos tudnod: ha most, az utolsó hetekben úgy tűnik, hogy a gyereked túlterhelt, leblokkol vagy túlizgul, azt már nehéz akutan „megoldani”. Ilyenkor már nem működnek a nagy beszélgetések.

Ami viszont segíthet:

- A biztonságérzet erősítése: ha a gyerek látja, hogy te nyugodt vagy, ő is könnyebben megnyugszik.

Dr. Makai Gábor szerint a legfontosabb segítség, amit a szülő nyújthat, az a biztonságérzet erősítése, amit úgy érhetünk el, ha őszintén beszélünk a gyerekkel, és igyekszünk megérteni, mi zajlik benne.

Ezen keresztül tud a szülő ráhangolódni, és igazi támaszt adni.