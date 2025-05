Érettségi divat 2025: így legyél stílusos vizsgázás közben is – 5 tipp, amit imádni fogsz!

Az érettségi egy stresszes időszak mindenki életében, és hiába mondják, hogy minden rendben lesz vagy, hogy nem is olyan borzalmas, hajlamosak vagyunk ezt figyelmen kívül hagyni. Amikor ennyire stresszes, helyzetben találod magad, akkor hatalmas szükséged van minden csepp önbizalmadra, és itt jön képbe a megjelenés. A divat és az öltözködés egy önkifejezési forma, az önazonosság és az önbizalom mind átütnek az egyéni stílusodon és az outfiteden. Ezért, amikor nagy megpróbáltatás előtt állsz, nyúlj te is a divathoz, mint mankóhoz, mert egy jó kiegészítő vagy outfit képes megadni azt a plusz motivációt, amire szükséged van!

Érettségi 2025 divat, 5 tipp, ami stílusikonná tesz!

Forrás: Getty Images

5 stílustipp az érettségis vizsgaidőszakra

Smart-casual: A vizsgázás új dress code-ja

Az érettségi öltözködés nem kell, hogy unalmas legyen! Felejtsd el a túlzottan merev, kényelmetlen darabokat – a smart-casual most a nyerő. Egy jól szabott nadrág, egy vasalt fehér ing vagy blúz, és kész is az alap. Lányoknak egy letisztult midi szoknya, blézer szett is tökéletes lehet, a fiúk pedig feldobhatják a szettet egy trendi zakóval, de ne túl vastaggal, mert izzadni senki sem akar vizsga közben!

Kiegészítők, amik feldobják a megjelenést – és az önbizalmat is!

Egy vagány óra, egy minimalista nyaklánc vagy egy szép kitűző csodákat tesz. A hajpántok, gyűrűk vagy egy elegáns, de nem túl kirívó fülbevaló segít abban, hogy kicsit különlegesebbnek érezd magad, miközben továbbra is megfelelsz a vizsgaszabályoknak. A túl sok zajos karkötő viszont hátrány, a csendes elegancia most a kulcs!

Cipők, amik nemcsak stílusosak, de bírják is a strapát

Nincs rosszabb, mint vizsga közben feszengeni egy új, be nem tört cipő miatt. A legjobb választás egy letisztult sneaker vagy balerina, ami kényelmes, mégis passzol az öltözékhez. Fiúknál a klasszikus mokaszin vagy egy bőrcipő trendi, de csak ha kényelmes is – ne most próbálj ki új fazont! Ha bevállalósabb vagy esetleg válassz egy különlegesebb cipőt az amúgy kötelező ünneplőhöz, ami egyediséget és legfőképpen téged képvisel, és ki tudja, lehet ez lesz az új kabala cipőd!