Teszteld magad! Te átmennél a 2025-ös magyar érettségin?

„Kedves naplóm, ma újra rájöttem, hogy semmit nem tudok Arany János életéről, de legalább megtanultam újra helyesen írni a lírai én-t.” – valami ilyesmit írnánk, ha újra érettségiznünk kellene magyarból. Merthogy az érettségi már nem az, ami tíz-tizenöt éve volt, és az irodalom sem a régi – de ettől még simán lehet, hogy ügyesebbek vagyunk, mint hinnénk. Vagy épp az ellenkezője? Te meg tudnád csinálni a 2025-ös magyar érettségit?

A 2025-ös magyar érettségi nagy változásokat vezetett be, a megszokott rendszerben.

Forrás: Shutterstock

A 2024-es tanévtől új rendszerben zajlik a magyar érettségi - írja az eduline. Módosították a feladattípusokat, a pontozási rendszert, és spoiler alert, a tankönyv is mintha vastagabb lett volna. A cél az volt, hogy a diákok jobban meg tudják mutatni a szövegértési és gondolkodási képességeiket – vagyis: nem elég, ha tudod, hogy Arany János mit csinált 1847-ben, hanem értelmezned is kell, amit olvasol. És nem árt, ha mindezt helyesen is írod le.

Mennyire nehéz?

Nos, ez attól függ, hogy mennyire tartod karban az agyad irodalom fronton. Ha évente egyszer elolvasol egy novellát a metrón, már előrébb vagy, mint sokan. A feladatlapok nem kimondottan gyilkosak, de azért megizzasztanak. Egy kicsit Toldi, egy kicsit nyelvi-logikai játszma, egy kicsit érvelés, egy kicsit esszé, egy kicsit „ezt miért is tanultuk?” érzés.

Te meg tudnád oldani?

Most itt a lehetőség! Összeszedtünk néhány friss feladatot a középszintű magyar irodalomérettségiből, és megnézheted, hogy felnőtt fejjel menne-e.

Először csak a kérdéseket mutatjuk – Ne csalj!

A végén majd jönnek a megoldások is, de addig ne görgess le, tényleg, ne. Tisztességes játék ez, mint az érettségi napján.

