Napvilágot látott Freddie Mercury titka: az ikonikus zenésznek van egy lánya - A 48 éves nő először szólalt meg nyilvánosság előtt

Freddie Mercury eddig eltitkolt gyermekéről rántotta le a leplet egy új életrajzi könyv. Napvilágra került, az ikonikus énekesnek volt egy lánya, akit mindeddig távol tartott a nyilvánosságtól, de ő maga szoros kapcsolatban állt vele. A nő, akit csak B.-ként emlegetnek elmondta, a zenész nagyon jó édesapa volt.

Freddie Mercury apa volt

Freddie Mercury lánya ma 48 éves: mindig is tudta, ki az apja

Egy közelgő életrajzi könyv – Love, Freddie címmel – új megvilágításba helyezi a Queen frontembere, Freddie Mercury életét, miután nyilvánosságra hozták, az ikonikus énekesnek volt egy lánya. A gyermek egy 1976-os, Mercury és egyik közeli barátja felesége közötti viszonyból született. A zenész családján – szülein és nővérén – kívül csupán néhányan tudtak a létezéséről, mint például a Queen tagjai és egykori menyasszonya Mary Austin. A 48 éves édesanya Európában él és orvos, a könyvben csupán "B"-ként említenek. A nő most, évtizedek hallgatása után, megszólalt. Elmondása szerint mindig is tudta, hogy Mercury az apja, és kapcsolatuk a kezdetektől fogva szeretetteljes volt. A történet központi dokumentumai közé tartozik az a 17 kötetből álló személyes naplósorozat, amelyet Mercury halála előtt adott át lányának, és amelyek most az életrajzi kötet alapját képezik.

A legendás énekes imádta a lányát

„Egyrészt Freddie Mercury volt, másrészt az apám is. Nagyon szoros volt a kapcsolatunk volt a születésemtől kezdve a haláláig. Imádott engem. A fogantatásom körülményei a legtöbb ember mércéje szerint szokatlannak, sőt felháborítónak tűnhetnek, de ez soha nem vont le semmit az irántam érzett szeretetéből. Úgy dédelgetett, mint egy becses kincset” – idézi a Daily Mail B. kézzel írott levelét.