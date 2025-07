Nincs vége a viharoknak! Ismét brutális időjárás közeleg - Mutatjuk a kiemelten veszélyes területeket!

Már az éjszaka folyamán zivatarok érték el hazánkat nyugat, délnyugat felől, és kedden napközben is több hullámban várható hasonló időjárás. A zivatarokhoz helyenként akár 30 millimétert meghaladó felhőszakadás is társulhat, különösen a Dunántúlon. Máshol – főként az ország középső és keleti tájain – viharos (60–90 km/h-s) széllökések, 15–30 mm közötti csapadék és kisebb jégeső (< 3 cm) kísérheti a zivatarokat.Délkeleten azonban komolyabb veszélyre is számítani kell.

Időjárás: az ország nagyobb részén másodfokú, narancs riasztás van érvényben kedden

Forrás: met.hu

A délkeleti országrészben kedden ismét kialakulhatnak heves zivatarok, melyeket akár 90 km/h-nál is erősebb széllökések, 2–3 centiméteres vagy nagyobb átmérőjű jég és intenzív, 30–50 mm-t is elérő felhőszakadás kísérhet. A viharok láncba is szerveződhetnek, és helyenként jelentős károkat is okozhatnak - írja a Köpönyeg.

Viharos időjárás - Ezek a kiemelten veszélyeztetett területek:

A keleti és délkeleti határ mentén a délutáni órákban – a zivataros rendszer hatására – 90–110 km/h-t meghaladó szélrohamok kialakulása is reális veszély, ami miatt akár piros riasztás is érvénybe léphet az érintett régiókban.

A zivatarcellák a nap folyamán fokozatosan kelet, északkelet felé helyeződnek át, így a déli órák után már elsősorban a Dunától keletre fekvő területeken kell aktív zivatartevékenységre számítani. A kedd esti órákra azonban várhatóan mindenütt csillapodik az időjárás, és kelet felől is megszűnik a vihartevékenység.

Fontos figyelmeztetés:

A jelenlegi időjárási helyzet gyorsan változhat, ezért a meteorológiai szolgálat kéri, hogy mindenki kövesse figyelemmel a friss riasztásokat, különösen a keleti és délkeleti megyékben élők.