Hogyan éljük túl a nyaralást egyedülálló szülőként? 3 tipp a gondtalan utazáshoz

3. Fogadj el segítséget

Remek, ha a nagyszülők be tudnak segíteni, esetleg vállalják, hogy veletek utaznak. Az ő jelenlétük biztonságot adhat, és neked is segíthet abban, hogy egy kicsit feltöltődj. Egy kis szusszanásnyi szabadidő ilyenkor aranyat ér. De ne csak kizárólag rájuk támaszkodj. Ha van az ismeretségi körödben más egyedülálló szülő, érdemes lehet közös utazást szervezni. Ketten már igazi csapatot alkottok, meg tudjátok osztani a feladatokat, támogatni tudjátok egymást a nehezebb helyzetekben. Valamint a gyerekek is jobban érzik magukat, ha van társaságuk.