Sokkolóan pontos jóslat: a japán Baba Vanga hónapokkal ezelőtt tudta, hogy katasztrófa közeleg

A most 70 éves Ryo Tatsuki - a japán Baba Vanga - 1985-ben kezdte el lejegyezni álmait egy füzetbe, amelyet édesanyjától kapott. Ezek az álmok később mangarajzokként jelentek meg The Future I Saw (A jövő, amit láttam) címmel. A történetek nem hétköznapi fantáziák voltak: szerepelt köztük a 2011-es kelet-japán földrengés és cunami, Freddie Mercury halála, vagy éppen a koronavírus-járvány előrejelzése is.

A japán Baba Vanga a 2011-es cunamit is megjósolta: földig rombolta Japánánt - Fent a katasztrófa súlytotta terület, lent a helyreállított épületek 10 évvel később

Forrás: AFP

A japán Baba Vanga 2025-ös jóslata

Ryo Tatsuki egyik legmegrázóbb víziójában azt írta: „Az óceán feneke Japán és a Fülöp-szigetek között megreped. Hatalmas hullámok terjednek szét minden irányba, cunamik sújtják a Csendes-óceán partján fekvő országokat. A pusztítás háromszor akkora lesz, mint a 2011-es földrengés esetében.”

A mangaművész ezt a katasztrófát 2025. július 5-ére tette – bár az esemény nem pontosan ezen a napon következett be, július 30-án a világ egyik legerősebb földrengése rázta meg Oroszország távol-keleti részét, és cunamiriadót adtak ki több tengerparti országban is, köztük Japánban, Chilében és az Egyesült Államokban.

A Ryo Tatsuki által vázolt jóslat hatására sok utazó újratervezte nyári útvonalát. Egyes híradások szerint például 83%-kal csökkentek a Japánba szóló repülőjegy-foglalások száma idén nyáron, míg a hongkongi járatokra irányuló kereslet a felére esett vissza. A japán hatóságok igyekeztek nyugtatni a közvéleményt: „Ne hagyjuk, hogy áltudományos pletykák rontsák a turizmust” – hangsúlyozta Yoshihiro Murai, Mijagi prefektúra kormányzója.

Cunamihelyzet a világban

A térség több országában – így Japánban, a Fülöp-szigeteken, Kínában, Chilében, Indonéziában, Új-Zélandon, Mexikóban, valamint Hawaiin és Kaliforniában – továbbra is cunamiriadó van érvényben. A szakértők szerint a veszély még napokig fennáll. A Hawaiira lecsapó hullámok már meghaladták a kétméteres magasságot.

Dave Snider, az alaszkai Cunamifigyelmeztető Központ vezetője így nyilatkozott: „A cunami nem csupán egyetlen nagy hullám. Hosszú ideig tartó, intenzív vízmozgás, amely akár órákon át is tarthat. A mély óceánban ezek a hullámok olyan sebességgel haladnak, mint egy repülőgép, de amint elérik a part közelét, lelassulnak, megemelkednek, és komoly áradásokat okozhatnak.”