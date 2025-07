Ezt üzeni a csillagjegyeknek a tarot július utolsó napjára — Eljött a befelé fordulás, az önvizsgálat ideje

Július utolsó napján valami elkezdődik. A horoszkóp szerint a bolygóállások kedveznek a befelé fordulásnak, szóval, itt az ideje a felismeréseknek, az elfogadásnak, annak, hogy szembe nézz végre önmagaddal. Segíts magadon, hogy másokon is segíthess — ez legyen most mindannyiunk mottója, de közben azt is halljuk meg, hogy mit üzen a tarot jóslás az egyes csillagjegyeknek. Következik a napi horoszkóp tarot jóslással.

Ezt üzeni a horoszkópjuk alapján a csillagjegyeknek a tarot

Forrás: Shutterstock

Horoszkóp és tarot jóslás július utolsó napjára

A Kos tarot kártyalapja az Igazságszolgáltatás

A te üzeneted:

Alkalmazkodj a dolgok fejlődéséhez. Te is változol, a többiek is változnak. Engedd, hogy a dolgok természetesen áramoljanak.

A Bika tarot kártyalapja a fordított Akasztott Ember

A te üzeneted:

Ne várj másokra, te hozd meg a döntést a legbelsőbb vágyaid alapján. A saját sorsodat neked kell irányítanod!

A Ikrek tarot kártyalapja a Szerencsekerék

A te üzeneted:

Ne hanyagold el a munkádat. Rengeteg szakmai kihívás vár még rád. Dolgozz keményen!

A Rák tarot kártyalapja a Kardok Királya

A te üzeneted:

Hajlamos vagy most másokra bízni a nehéz munkát és döntéseket. Ez egy ideig kényelmes is lesz, de amikor jön a baj, azt kívánod majd, bárcsak jobban belefolytál volna az elején.

Az Oroszlán tarot kártyalapja az Érmék Ásza

A te üzeneted:

Tűzd ki végre a célt! Hozz olyan döntést, amivel fejlődhetsz! Ülj le, gondold ma át, és meglátod, a munkára nem lesz gondod augusztusban.

A Szűz tarot kártyalapja a Botok Királynője

A te üzeneted:

Ma meghatározó pillanatban lehet részed. Segítesz egy rászoruló barátodon, és rájössz, hogy a meglátásaid nemcsak neki, hanem számodra is hasznosak.

A Mérleg tarot kártyalapja a Főpap

A te üzeneted:

Figyelj befelé. Dobd el az okostelefont, ne foglalkozz azzal, mit harsog a közösségi média. Lépj ki a megszokott rutinból és halld meg az univerzum hangját.

A Skorpió tarot kártyalapja a Kardok Ötös

A te üzeneted:

Ne hagyd, hogy az olyan dolgok, amelyeket nem tudsz irányítani, átvegyék az uralmat a gondolataid felett. Ehelyett a pozitív dolgokra koncentrálj.

A Nyilas tarot kártyalapja az Érmék Lovagja

A te üzeneted: