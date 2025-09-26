Ha egészség, akkor Lidl: így támogatja a vállalat dolgozói jóllétét

A Lidl Magyarország pontosan ezt a szemléletet követi: nemcsak vásárlóit, hanem munkavállalóit is aktívan támogatja az egészségtudatos életmód kialakításában, a prevencióban és a mindennapi jóllét fenntartásában. A vállalat tudja, hogy az egészséges, motivált dolgozók nemcsak produktívabbak, hanem elégedettebbek is, ezért a munkahelyi környezet minősége kulcsfontosságú.
Stabil és megbízható munkáltató
A Lidl több mint 9500 embernek biztosít stabil és hosszú távú munkalehetőséget, így hazánk 9. legnagyobb munkáltatója. A vállalat versenyképes béreket és kiemelkedő juttatási csomagot kínál: minden teljes munkaidőben dolgozó nettó 35 000 forintot (a részmunkaidőben dolgozók időarányosítva) kap Lidl-kártyára, amelyet az áruházakban tudnak levásárolni. Emellett a munkába járás költségeit a törvényes keretnél magasabb mértékben támogatja a vállalat, ezzel is megkönnyítve a munkavállalók mindennapjait.
Az áruházlánc nemcsak a bérek és juttatások terén kínál előnyöket, hanem kiemelten támogatja dolgozóit szakmai fejlődésükben és nemzetközi karrierjük építésében is. A támogató és befogadó munkakörnyezetet onboarding programok, rendszeres visszajelzések, vezetői mentorálás és csapatépítő események erősítik. Ennek köszönhetően minden munkatárs személyre szabott segítséget kap a fejlődéshez és az előrelépéshez, így hosszú távon elégedett maradhat munkahelyén.
Komoly szakmai elismerések
A Lidl Magyarország munkáltatói törekvéseit a HR szakma is számos alkalommal elismerte. Idén negyedik alkalommal kapta meg a Top Employers Institute „Top Employer” minősítését, amely világszerte a kiemelkedő munkakörülményeket biztosító vállalatokat díjazza. Emellett a PwC Magyarország „Év Legvonzóbb Munkahelye”, a DreamJobs „Szerethető Munkahelyek”, valamint a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány „Év Gondoskodó Munkahelye 2024” különdíját is elnyerte.
Egészség a munkahelyen
A vállalat 2016 tavaszán indította útjára egészségprogramját, amely minden munkavállaló számára magas értékű egészségbiztosítási csomagot biztosít, továbbá lehetőséget kínál ingyenes magánklinikai szolgáltatások igénybevételére, többek között:
A vállalat kiemelten támogatja a megelőzést is, ezért évente egy Egészségnapot biztosít a dolgozóknak, amelyen az éves szabadságukon felül vehetnek részt szűrővizsgálatokon. Az érdeklődés óriási: tavaly a dolgozók döntő többsége élt a lehetőséggel, és több mint 13 000 vizsgálaton vettek részt. A magánbiztosítás kedvező lehetőséget biztosít a munkavállalók családtagjai számára is, ugyanis részükre is kiterjeszthetőek a magánklinikai szolgáltatások.
Egészségtudatos mindennapok és aktív élet
A Lidl az egészségügyi ellátás mellett folyamatosan ösztönzi dolgozóit az egészséges életmódra a következő aktivitásokkal:
Gyümölcsnapok: hetente többször friss gyümölcsöt kínál a vállalat ingyenesen, ezzel is támogatva a vitalitást.
Lidl Runners Club: minden futást kedvelő munkavállaló számára nyitott, motiváló, aktív közösséget biztosít.
Sporttámogatás: a vállalat átvállalja bizonyos sportversenyek nevezési díját, mint például a Vivicitta városvédő futás vagy a Balaton-átúszás.
All You Can Move (AYCM) SportPass: kedvező áron elérhető bérlet, amely országosan több száz sportcentrumban, több mint 200 mozgásforma kipróbálására nyújt lehetőséget, 700 helyszínen.
Ráadásul a Lidl Vállalati Egészségnagyköveteket is kinevez, akik edukációs rendezvényeken szerzik meg az egészséges életmódhoz szükséges speciális ismereteket, majd ezeket megosztják kollégáikkal.
Felelős vállalat, ahol az egészség valódi érték
A Lidl Magyarország nemcsak piacvezető áruházlánc, hanem felelős munkáltató is, ahol a dolgozók jólléte kiemelt szempont. Egészségprogramok, sport- és étkezéstámogatás, valamint családbarát lehetőségek biztosítják, hogy a munkatársak energikusan és motiváltan végezhessék munkájukat. Ezért nemcsak a vásárlók, hanem a munkavállalók számára is igazán megéri a Lidlt választani, hiszen a vállalat hosszú távú, stabil és támogató munkahelyet teremt számukra fejlődési, előrelépési lehetőséggel együtt. Továbbá gondoskodik a munkavállalók fizikai és lelki jóllétéről is, hogy a mindennapi életüket jobbá tegye.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.