Ha egészség, akkor Lidl: így támogatja a vállalat dolgozói jóllétét

A Lidl Magyarország pontosan ezt a szemléletet követi: nemcsak vásárlóit, hanem munkavállalóit is aktívan támogatja az egészségtudatos életmód kialakításában, a prevencióban és a mindennapi jóllét fenntartásában. A vállalat tudja, hogy az egészséges, motivált dolgozók nemcsak produktívabbak, hanem elégedettebbek is, ezért a munkahelyi környezet minősége kulcsfontosságú.

Stabil és megbízható munkáltató

A Lidl több mint 9500 embernek biztosít stabil és hosszú távú munkalehetőséget, így hazánk 9. legnagyobb munkáltatója. A vállalat versenyképes béreket és kiemelkedő juttatási csomagot kínál: minden teljes munkaidőben dolgozó nettó 35 000 forintot (a részmunkaidőben dolgozók időarányosítva) kap Lidl-kártyára, amelyet az áruházakban tudnak levásárolni. Emellett a munkába járás költségeit a törvényes keretnél magasabb mértékben támogatja a vállalat, ezzel is megkönnyítve a munkavállalók mindennapjait.

Forrás: Lidl

Az áruházlánc nemcsak a bérek és juttatások terén kínál előnyöket, hanem kiemelten támogatja dolgozóit szakmai fejlődésükben és nemzetközi karrierjük építésében is. A támogató és befogadó munkakörnyezetet onboarding programok, rendszeres visszajelzések, vezetői mentorálás és csapatépítő események erősítik. Ennek köszönhetően minden munkatárs személyre szabott segítséget kap a fejlődéshez és az előrelépéshez, így hosszú távon elégedett maradhat munkahelyén.

Komoly szakmai elismerések

A Lidl Magyarország munkáltatói törekvéseit a HR szakma is számos alkalommal elismerte. Idén negyedik alkalommal kapta meg a Top Employers Institute „Top Employer” minősítését, amely világszerte a kiemelkedő munkakörülményeket biztosító vállalatokat díjazza. Emellett a PwC Magyarország „Év Legvonzóbb Munkahelye”, a DreamJobs „Szerethető Munkahelyek”, valamint a Pénztári Öngondoskodásért Alapítvány „Év Gondoskodó Munkahelye 2024” különdíját is elnyerte.

Egészség a munkahelyen

A vállalat 2016 tavaszán indította útjára egészségprogramját, amely minden munkavállaló számára magas értékű egészségbiztosítási csomagot biztosít, továbbá lehetőséget kínál ingyenes magánklinikai szolgáltatások igénybevételére, többek között:

megelőző szűrő- és diagnosztikai vizsgálatokra

gyógytornára

egynapos sebészeti ellátásra

illetve ügyeleti és fogászati ellátásra

A vállalat kiemelten támogatja a megelőzést is, ezért évente egy Egészségnapot biztosít a dolgozóknak, amelyen az éves szabadságukon felül vehetnek részt szűrővizsgálatokon. Az érdeklődés óriási: tavaly a dolgozók döntő többsége élt a lehetőséggel, és több mint 13 000 vizsgálaton vettek részt. A magánbiztosítás kedvező lehetőséget biztosít a munkavállalók családtagjai számára is, ugyanis részükre is kiterjeszthetőek a magánklinikai szolgáltatások.