Eltöprengtél valaha is azon, miért kapcsol ki az agyad amikor olvasol, hogy szinte semmire se emlékszel belőle, míg egy régi dalt meghallva beugrik a teljes szöveg? Bizonyos információk oly mértékben rögzülnek, hogy évek múltán is könnyen emlékszel rájuk, míg vannak, amiket elméd egyszerűen képtelen befogadni sokadjára is.

Ez a jelenség szorosan összefügg társadalmunk pörgős, gyors ütemével, melyben mindennapjainkat éljük. A különböző reklámok, hirdetések és információk ömlenek ránk a nap minden percében a rádióban, a TV-n, az utcákon, az interneten és a közösségi médiában egyaránt, ami miatt egyre ritkábban van lehetőségünk csak egyetlen dologra koncentrálni - mi több, sokszor nem is akarunk így tenni, pedig szükség volna rá. A kapott információk, gondolatok pedig megragadnak elménkben, akkor is, ha nincs rájuk szükségünk.