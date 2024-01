Január végi útravaló: Az év első tudatos lépései terveink, céljaink eléréséhez

Schütz Alexandra

Új év, új kezdet? Már azon kapjuk magunkat, hogy el is telt egy hónap az új évből. És még semmi sem változott? Most eláruljuk a titkot, magunkba kell nézni így január végén ahhoz, hogy szembeszállhassunk elakadásainkkal, problémáinkkal. A Life.hu cikksorozatában Kőszegi Zsuzsanna kineziológus és Three In One Concepts Advanced Instructor segít abban, hogy megtaláljuk a testi-lelki harmóniát és abban, hogy hogyan fogjunk neki céljaink, terveink megvalósításához, hogyan iktassuk ki életünkből a mérgező embereket.

Így január utolsó napján itt az idő, hogy kézbe vegyük az irányítást és ügyeljünk rá, hogy ne csak a levegőbe lógjanak elképzeléseink. Arról, hogy mindezt hogyan építsük fel tudatosan és hogyan haladjunk lépésről-lépésre, Kőszegi Zsuzsannával, kineziológussal és Three In One Concepts Advanced Istructorral beszélgettünk. Egységben önmagunkkal Az új év mindig kiváló lehetőség arra, hogy szembenézzünk önmagunkkal, és célokat tűzzünk ki, olyanokat, amelyek segítenek fejlődni és segítségükkel boldogabb életet élhetünk. Akik érdeklődnek az önismeret vagy akár a kineziológia iránt, számottevő a belső fejlődést érhetnek el és eredményesebbek lehetnek célkitűzéseik tudatos megvalósításában.

Az önismeret kulcsfontosságú ahhoz, hogy kitűzött céljaink, terveink megvalósulhassanak. Önmagunk megismerése révén könnyebben azonosíthatjuk elakadásainkat, problémáinkat, mert ezek hátráltathatják fejlődésünket – fejtette ki Zsuzsanna. Azok a bizonyos lépések, hogy révbe érjünk Önismereti gyakorlatok Visszatekintés az évre: Értékeljük ki az elmúlt év sikereit és kudarcait. Kérdezzük meg magunktól, miben voltunk sikeresek, mi jelentett számunkra kihívást, és mit tanultunk magunkról. Ez segít felismerni, mi az, ami valóban fontos számunkra. Használjunk érzelmi naplót

Forrás: Shutterstock/simona pilolla 2 Érzelmi napló vezetése: Használjunk érzelmi naplót, amelyben rögzítjük érzéseinket és viselkedésünket különböző helyzetekben. Ez segít az érzelmek felismerésében és megértésében. Célkitűzések kialakítása tudatosan Értékek tisztázása: Az értékeink tisztázása támogat abban, hogy olyan célokat tűzzünk ki, amelyek összhangban vannak az életünk alapvető értékeivel. SMART célkitűzések: Használjunk SMART célokat (Konkrét, Mérhető, Elérhető, Releváns, Időben meghatározott). Például, ha a célunk a fogyás, akkor ne csak annyi legyen a célunk, hogy szeretnék fogyni. Ezt SMART célként így tudjuk meghatározni: x kg-ot szeretnék fogyni 3 hónap alatt, ehhez heti három alkalommal 30 perc sétát beiktatok a mindennapi teendőim közé. Terv kidolgozása: Szedjük kisebb részekre a célokat, és tervezzük meg, hogyan érhetjük el ezeket lépésről lépésre. Egy jól kidolgozott terv segít elkerülni a kudarcokat. Rendszeres én-reflexió Heti vagy havi én-reflexió: Álljunk meg rendszeresen, és kérdezzük meg magunktól, hogyan haladunk a kitűzött célok felé. Az én-reflexió segít a fejlődés nyomon követésében és a szükséges változtatások elvégzésében. Ha elakadunk és úgy érezzük, hogy blokkol a múlt és ennél még nagyobb szükségünk van a céljaink eléréséhez, kérhetjük szakember, például kineziológus segítségét is. Azon blokkok, gátak, akadályok beazonosításában és feloldásában tud segíteni, amelyek akadályoznak a céljaink elérésében. Ilyenek például a hitrendszeri blokkok, családi hiedelmek, generációs minták.

Ha a jelenben van elakadásunk, annak a gyökere valószínűleg a múltból származik. Az elakadás lehet energetikai és érzelmi is. A jelentől haladunk visszafelé a múltba. A kineziológia One Brain módszere izomtesztelésen alapul és érzésmintát keres. De hogyan segíthet a traumák feldolgozásában? Szükséges hozzá, hogy spirituálisan nyitottak legyünk? Önmagunk megismerése céljából is belevághatunk? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ, amikor Kőszegi Zsuzsanna kineziológussal beszélgettünk. Engedjük el a mérgező embereket A célok elérésénél fontos tényező, hogy kikkel vesszük magunkat körül.