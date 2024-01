Sok víz, olvasás, énidő, sport - Tomán Szabina 12 legjobb szokása, amelyeknek a kiegyensúlyozottságát köszönheti

6. Megtervezem, mikor tudok időt tölteni a férjemmel kettesben az év folyamán

Támogató család nélkül én nem lehetnék az, aki ma és most vagyok. A férjem ebben kulcsszerepet tölt be. Nem szól minden napunk az üzletről, a munkáról. Egymásnak is odaszánjuk az időt, és szükségünk is van erre. Hálás vagyok, hogy ez az év folyamán megadatik. Van, hogy csak a nyaralónkba vonulunk el, van, hogy külföldre megyünk, nem számít igazából hol vagyunk, ha kettesben is lehetünk az év folyamán többször.

7. Rendszeresen töltök a gyerekkel saját időt

Megtervezem és jó előre beírom a naptáramba, mert ha nem így tennék, még a végén rászerveznénk valami programot a csapatommal. Amirának és Szofinak is jár néhány nap, amikor kettesben csak velük vagyok és rájuk figyelek. Olyankor élvezem a társaságukat és csak mi vagyunk egymásnak jelen. Egy kamaszlány édesanyjaként mondhatom, hogy ezek az együttlétek mennyit számítanak abban, hogy gyerekünk akkor is bízzon bennünk és közel álljon hozzánk, amikor életkorából fakadóan éppen kicsit távolodik tőlünk.