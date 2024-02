Bruce Willis felesége könyvet ír arról, hogyan ápolja demenciával küzdő férjét

Emma Heming Willis folyamatosan ápolja Bruce Willist, amióta a színésznél frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak, amely viselkedési és beszédproblémákkal is jár. Most úgy döntött, hogy amióta a színész elsődleges gondozója, annyi tapasztalatot szerzett, hogy segítséget nyújthat ezekkel másoknak is. A könyvben szakértők is megszólalnak majd, de helyet kaptak benne mások személyes történetei is.

"Számomra a tudás hatalom, és létfontosságú volt, hogy legyen körülöttem egy támogató közösség is. Ez segített abban, hogy stabilabb maradhassak. Folyamatosan képeztem magam a témában, nagyon sok mindenben segített a rengeteg információ, ez teszi lehetővé tette számomra, hogy a legjobb anya, feleség, barát és gondozópartner lehessek"