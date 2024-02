Olajos magvak a diétában? - Itt a válasz, hogy mennyit és hogyan fogyaszthatjuk

A különféle magvak roppant ízletesek, felejthetetlenné teszik a salátákat, kenyereket, sütiket. Zsemlemorzsa helyett vagy azzal összekeverve húsok, zöldségek panírozásához is kitűnőek, és a búzalisztet is helyettesítheted velük, ha elég finomra őrlöd. Vízzel összeturmixolva remek növényi tejet, pürére krémesítve pedig vajat készíthetsz belőlük. Ez utóbbiakat joghurthoz vagy pirítóshoz is eheted, olívaolajjal és ecettel összekeverve pedig salátaöntetként használhatod. Szóval mindenképp érdemes állandósítani az éléskamránkban, ám a magas a zsírtartalmuk miatt 8-10 szemnél ne egyél többet belőlük naponta.



Mi mindenre jók a magvak?

Magas telítetlen zsírtartalmuk miatt a szív- és érrendszeri betegségektől óvnak

Védenek a csontritkulás ellen

Rendben tartják a vérnyomást

Serkentik a szexuális étvágyat

Gyulladáscsökkentő hatásuk is van