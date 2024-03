Tuti módszer a hasi zsír eltüntetésére: népszerű a diétázók körében

Az almaecetet nem kell nagy mennyiségben fogyasztani ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Már pár teáskanálnyi mennyiségtől is olvadni kezd a hasi zsír, az eredmények egyeseknél már egy hét után is megmutatkozhatnak. Sokan az almaecetet közvetlenül lefekvés előtt fogyasztják. Kutatások szerint - melyeket az Express idézett - ez a módszer csökkentheti ugyan a vércukorszint ingadozását, de a fogyásra nincs hatással. Aki szeretne a plusz kilóktól megszabadulni, annak étkezés előtt kell meginnia. Kb. négy teáskanálnyi almaecetet keverjünk el egy pohár vízben, így fogyasszuk naponta két-három alkalommal. Ez a mennyiség már eredményesebbé tehet egy kalóriaszegény diétát, segíti a fogyást, anélkül, hogy a napi szénhidrát- vagy kalóriabevitelt növelné. Az almaecet napközbeni fogyasztása csökkentheti a cukros ételek utáni sóvárgást is.

Aki fontolgatja, hogy beilleszti az étrendjébe az almaecetet, annak tudnia kell, hogy hosszú távon napi 230 ml-nél nagyobb mennyiség fogyasztása alacsony vérkáliumszinthez vagy csontritkuláshoz vezethet.