„Amikor először ittam alkoholt, úgy éreztem, megérkeztem” – őszintén a szerhasználatról és a kivezető útról Gabriella Rothmannal

Az intézet falain belül tanultam meg a függőség természetét, mennyire fontos, hogy folyamatosan ápoljam a lelkem. Nagyon tudatos munka volt. A spiritualitás is ott kezdődött. 99 százalékban a spiritualitás a kulcsa a felépülésnek és csak egy százalékban a tudatosság, ma már ezt mondhatom.

Ha a belső béke nincs meg, akkor felépülés sincs. Ha ma, a jelenben békében vagyok magammal, akkor minden rendben van. Ez a lényege a felépülésemnek, a spirituális fittségem. Mondjuk ez nem csak nekem, mint felépülő függőnek jó, ez minden embernek jó lenne, mindenkinek így kellene élnie.

Ha szeretetben élek és szeretet csillámokat szórok magam körül, akkor jól vagyok, hálás vagyok.

A mai napig része vagyok annak a 12 lépcsős felépülési programnak, amivel a rehabilitációs központban találkoztam először.

Aki vagy most és ahogyan gondolkozol az kemény, hosszú évek munkája. Térjünk egy kicsit vissza ahhoz az időszakhoz, amikor letelt a két éves rehabilitáció és visszakerültél a „nagyvilágba”. Mit éreztél akkor, nem féltél, hogy mostantól egyedül vagy, mankó nélkül?

Az első és legfontosabb dolog, amit megtanultam az az, hogy sosem vagyunk egyedül. Rendszeresen visszajártam a Leo Amici Alapítványhoz, a közösséghez.

Illetve A 12 lépéses csoport tagja voltam és vagyok, ahogy említettem is korábban. Ez egy önsegítő csoport, ami a világ minden táján működik, elérhető. Több millió felépülő függő a tagja, akik megosztják reményüket, tapasztalataikat és segítenek egymásnak a felépülésben. Köztük rengeteg világsztár, (persze elvileg név nélkül , de köztudottan ) mint Anthony Hopkins vagy Dave Gaham, Eminem, Elton John is.

Ez a program egy életvezető program, ami beépíthető a mindennapokba, mint a fogmosás például. Ez segít, hogyan jobban legyél. Ezen belül van valaki, aki nekem segít és én is segítek valakiknek. A rendszer része vagyok, ami fantasztikus érzés.

Szóval ez a csoport jelen volt már akkoriban is, nem voltam egyedül, tudtam kezelni a félelmeimet, hittem abban, hogy minden úgy lesz, ahogy lennie kell és bíztam az univerzumban. Sosem vagyok egyedül azóta sem, hiszen egy felsőbb erő velem, bennem, körülöttem van mindig. Csak követnem kell.

Amikor kijöttem a két év után rácsodálkoztam mindenre: sétáltam a belváros utcáin, nem voltam beállva, először voltam józan, és mindent érzékeltem. Láttam a fiatalokat szórakozni, hogy vannak felöltözve, érzékeltem magam körül a világot. Olyan voltam mint egy tini, pedig akkor már 25 éves voltam. Élveztem a színeket, illatokat, nagyon hálás voltam a legkisebb munkákért is. Emlékszem az első munkám egy hostesz munka volt, kóstoltattam egy boltban és büszke voltam arra, hogy egy ilyen fontos feladatot rám bíztak.

Mindent elvitt a hála érzése és nem merültem el a félelmeimben. Ez nem azt jelenti, hogy minden jó volt a későbbiekben.

Sok trauma ért a felépülésem alatt, szembesülni a korábbi életemmel józanul nem volt egyszerű. Hiába raktam le a szereket, a függőség mindig előtört: jelentkezett kaja, szerelem, fantázia, társ- vagy szexfüggőségként.

Ha csak a baráti kapcsolatokra tekintek, akkoriban segíteni akartam de olyan erősen, hogy végén az illető megfulladt tőlem. A párkapcsolataimban is ez volt.

Ezeket át kellett élnem, tapasztalnom és kitalálni, hogyan ne használjam magamat drogként mások életében, illetve én se használjak másokat drogként a sajátomban.

Úgy látom, idáig nem tudtam igazán mélyen kapcsolódni, annak ellenére hogy több kapcsolatom volt, férjhez is mentem a kislányom édesapjához, de az intimitást nem éltem még át.

Ma is tanulom még, hogy az új és megújított kapcsolataim egyenrangú felekként jöjjenek létre, mert én is elég vagyok, ezáltal egyenlő is a másikkal. Az érzelmeim megélése, kezelése által kialakíthatom az egészséges határaimat, melyek segítenek egészséges kapcsolatokat teremteni, romantikus, baráti, családi, illetve munkahelyi közegben egyaránt.

A jelenben hogyan írnád le magad? Beszéltünk már a múltbéli önmagadról, de mi a helyzet a jelennel? Mióta nem vagy szerhasználó?

Most lesz 24 éve, március 30-án, hogy mentes vagyok mindenféle tudatmódosító szertől. Azóta nem szedtem semmilyen gyógyszert, nem drogoztam és nem ittam alkoholt. 24 éve tanulom önmagam a fejlődésem útján.

Hálás vagyok az életemért, azért, hogy tisztán láthatok, spirituálisan fitt vagyok és megvannak az eszközeim, hogy ezt megtarthassam és tovább adhatom az üzenetet, segíthetek, illetve szeretettel lehetek mindenki felé. Minden perc a kislányommal egy csoda, a természet közelsége, a kapcsolódások és a szabadság. Ezeket élem meg.



Mik a jövőbeli terveid?

Szeretnék spirituálisan fit maradni, mélyíteni kapcsolatot az univerzummal, és a szeretteimmel. Intim kapcsolatban lenni magammal, engedni kibontakozni a kreatív énemet.

Jelenleg a karrieremet tekintve egyéni konzultációkat tartok online, magyar kliensekkel, illetve svájci privát klinikáknak dolgozom. Felépüléssel, fejlődéssel kapcsolatos minden munkám, amiért nagyon hálás vagyok.

Tervezem, hogy további könyveket jelentetek meg a meglévő kettő mellett. ( Apám szép volt, A józanság szabadsága)

Ha egyszer bejön egy férfi és ehhez hozzátesz a mostani kiegyensúlyozott életemhez az is jó, de ha nem, akkor azzal is megbékéltem.

Ami a legfontosabb a jövőre nézve is, hogy folytassam a szeretet nyelvének tanulását.