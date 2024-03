Az egészséges táplálkozás a depresszió legyőzésében is segíthet

Az egészséges táplálkozás nemcsak fitté és karcsúvá tesz, a hangulatunkat is pozitívan befolyásolhatja. A kakaót tartják a legjobb élénkítőnek a koffeinhez hasonló teobromin-tartalma és magas szeléntartalma miatt, de van benne anandamid is, ami a boldogság molekulája néven ismert. Kutatások bizonyítják, hogy ezek a vegyületek segítenek harmonikusabbá, kiegyensúlyozottabbá tenni a hangulatunkat, és erősítik az idegrendszert is. A tudatos táplálkozás azonban nem csak enyhe hangulatingadozások esetén segíthet. Tanulmányok szerint a depresszió kialakulásának esélye is csökkenthető egy jól megválasztott étrenddel, és ha már fennáll a betegség, a tünetek enyhíthetők. A tudósok világszerte vizsgálják a táplálkozás mentális állapotra gyakorolt hatását, ez a tudományág a táplálkozáspszichológia.

